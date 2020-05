Tour de France krijgt voorlopig groen licht van Franse regering zaterdag 2 mei 2020 om 16:25

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat in Frankrijk alle grote evenementen tot en met 1 september verboden zouden zijn, waardoor werd aangenomen dat ook de nieuwe startdatum van de Tour de France in gevaar zou komen. Zaterdag kwam echter goed nieuws: de Franse regering heeft groen licht voor Le Grand Départ gegeven, mits deze aan de gezondsheidsvoorwaarden voldoet.

De ASO zou volgens bronnen van VeloNews vervolgens aan de deelnemende teams duidelijk hebben gemaakt dat zij op 29 augustus klaar moeten zijn om te koersen, als de Tour de France van start gaat in Nice. Natuurlijk, veel hangt nog af van de komende maanden. Want hoe gaat het coronavirus zich gedragen? Maar het is in ieder geval goed nieuws voor alle renners en teams aan de start.

Samen met het nieuws dat diverse Europese landen vanaf 4 mei (Italië en Spanje) of 11 mei (Frankrijk) wielrenners weer toelaten om buiten te trainen en ook met de aankondiging van de nieuwe UCI-kalender voor de boeg, lijkt er weer licht aan de horizon te zijn.