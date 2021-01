Tour de France is het hoofddoel voor Wout Poels

Wout Poels richt zich dit wielerseizoen op de Tour de France. De nummer zes van de afgelopen Vuelta a España wil in de Franse ronde voor het eerst een etappe winnen. Maar mogelijk is hij er ook gedeeld kopman van zijn ploeg Bahrain Victorious.

Ook Mikel Landa, die afgelopen jaar vierde werd in de Tour, en Pello Bilbao (de nummer vijf van de Giro d’Italia) kondigden hun komst naar de Ronde van Frankrijk al aan. Zij hebben dan wel de Giro al in de benen. “Bij mij is het altijd even kijken hoe ik de eerste week doorkom”, liet Poels aan het AD weten. “Het is afwachten hoe Mikel uit de Giro komt, maar als hij in topvorm is, hoort hij bij de besten en rijden we voor hem. Maar het is goed om verschillende opties te hebben. Zo zie ik mijn rol voorlopig.”

Na de Tour zou de Nederlander, die afgelopen herfst zijn 33e verjaardag vierde, ook de graag naar de Olympische Spelen in Tokio gaan. “Het parcours met veel klimmen past me goed. Maar ik moet natuurlijk eerst zorgen dat ik geselecteerd word. In de Ardense wedstrijden moet ik daarom in vorm zijn.” Dat de Spelen vlak op de Tour volgen, noemt hij ‘niet ideaal’. “Maar we moeten het ermee doen. Ik zie het niet als een heel groot probleem. Eerder afstappen in de Tour is voor mij in ieder geval geen optie.”

Voorlopig programma Wout Poels in 2021

Ronde van Valencia (3-7 februari)

UAE Tour (21-27 februari)

Parijs-Nice (7-14 maart)

Brabantse Pijl (14 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Tour de France (26 juni-18 juli)