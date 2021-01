Mikel Landa en Bilbao gaan voor de dubbel Giro en Tour

Mikel Landa keert dit seizoen terug naar de Giro d’Italia, waarna hij ook van start gaat in de Tour de France. In die etappekoers reed de Spanjaard van Bahrain Victorious afgelopen jaar naar de vierde plaats. Het is nog ongewis in welke ronde hij wil pieken.

“Die beslissing is niet afhankelijk van welke favorieten er aan de start staan. Het hangt af van het parcours”, vertelde Landa in een online persmoment. De route van de Tour is al even bekend, maar het kaartje van de Giro, die op 8 mei begint, moet nog worden onthuld. “Meer bergetappes en minder ritten tegen de klok is beter voor me. Ik weet dat er twee tijdritten in de Tour zijn, dus mijn intentie is om me te blijven verbeteren in deze discipline.”

Ook zijn ploeggenoot Pello Bilbao kondigde aan beide ronden te zullen rijden. De Spanjaard was in 2020 vijfde in de Giro. “Ik wil goed aan het seizoen beginnen en aan het eind van het seizoen is het misschien beter om wat eerder te stoppen en wat ruimte te laten om te herstellen, want dit seizoen volgt eigenlijk meteen op het vorige.” Zowel Landa als Bilbao wil na de Tour de France ook acte de présence geven op de Olympische Spelen van Tokio.