Tour de France in gevaar voor Pierre Latour na gebroken spaakbeen

De kans dat Pierre Latour de Tour de France gaat rijden, is opeens een stuk kleiner geworden. De 28-jarige Fransman van TotalEnergies heeft dinsdag bij een valpartij in de Mercan’Tour Classic zijn spaakbeen, een bot in de onderarm, gebroken.

TotalEnergies laat op sociale media weten dat Latour aan zijn crash in de Franse eendagskoers een breuk in zijn radius heeft overgehouden. Dat is een andere naam voor het spaakbeen, dat van de elleboog naar de pols loopt aan de binnenkant van de arm.

Deelname aan het Critérium du Dauphiné, die op zondag 5 juni al begint, kan Latour in ieder geval vergeten. Ook zijn geplande deelname aan de Tour de France lijkt in gevaar te komen. De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli in het Deense Kopenhagen en dat is dus over ruim vier weken.

De vraag is of Latour zo snel kan herstellen van deze blessure. TotalEnergies meldt dat ‘over een paar weken’ een beoordeling zal worden gemaakt door de medische staf van de ploeg. Dan wordt ook bepaald wanneer Latour, die in 2018 het jongerenklassement won in de Tour, kan terugkeren in koers.

😔 Pierre Latour souffre d’une fracture non déplacée du radius. Il est donc forfait pour le Critérium du Dauphiné. Un bilan sera effectué dans quelques semaines avec l’encadrement médical du Team pour déterminer une date de retour à la compétition. Bon rétablissement Pierro ♥️ pic.twitter.com/YlUijFIg25 — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 1, 2022