Tour de France Femmes: Van Dijk en Van Anrooij zorgen voor Nederlandse inbreng bij Trek

De Tour de France voor mannen nadert zijn apotheose, maar de vrouwen maken zich ook langzaam op voor de eerste editie van de Tour de France Femmes avec Zwift. De eerste selecties druppelen al binnen. Trek-Segafredo rekent onder meer op Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij.

Van Dijk (35) en Van Anrooij (20) zorgen voor de Nederlandse inbreng bij de Amerikaanse formatie. De twee rensters wisten zich in de weken voor de Tour te onderscheiden. Van Dijk won afgelopen zondag nog de Baloise Ladies Tour, Van Anrooij kroonde zich eerder deze maand in het Portugese Anadia tot Europees beloftenkampioen op de weg en in het tijdrijden.

Trek-Segafredo laat niets aan het toeval over, want de formatie heeft met Elisa Balsamo ook een troef achter de hand voor de massasprints. De regerend wereldkampioene op de weg won dit jaar al acht koersen, met als uitschieters de Trofeo Binda, Gent-Wevelgem en twee etappes in de Giro d’Italia Donne.

Elisa Longo Borghini is dan weer de aangewezen renster om een goed klassement na te streven. De ervaren Italiaanse, eerder dit jaar al winnares van Parijs-Roubaix en de Women’s Tour, was eerder deze maand nog vierde in de Giro d’Italia Donne. Ook Leah Thomas en Audrey Cordon-Ragot maken deel uit van de definitieve selectie voor de Tour de Frances Femmes.

Selectie Trek-Segafredo voor Tour de France Femmes avec Zwift (24-31 juli)

Shirin van Anrooij

Elisa Balsamo

Audrey Cordon-Ragot

Ellen van Dijk

Elisa Longo Borghini

Leah Thomas