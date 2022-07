Tour de France Femmes: Rooijakkers maakt deel uit van selectie Canyon-SRAM

Pauliena Rooijakkers mag zich opmaken voor de allereerste editie van de Tour de France Femmes avec Zwift. De 29-jarige Nederlandse klimster maakt namelijk deel uit van de definitieve selectie van haar ploeg Canyon-SRAM.

Rooijakers is dit seizoen een van de uitblinkers namens Canyon-SRAM. De renster won dit jaar al de lastige Spaanse eendagskoers Durango-Durango, was tweede in de Itzulia Women en derde in de eerste editie van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Ook werd ze vierde in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, zesde in de Brabantse Pijl en elfde in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Verder is het binnen de ploeg van Canyon-SRAM uitkijken naar Katarzyna Niewiadoma. De 27-jarige Poolse staat nog altijd droog in 2022, maar werd dit jaar al wel tweede in de Brabantse Pijl, derde in de Women’s Tour, vierde in Strade Bianche, vijfde in de Amstel Gold Race, zesde in de Ronde van Valencia, achtste in de Ronde van Vlaanderen en negende in Luik-Bastenaken-Luik.

Alena Amialiusik, Elisa Chabbey (dit jaar al derde in Dwars door Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix en zesde in Strade Bianche), Soraya Paladin (derde in de Trofeo Binda) en Tiffany Cromwell staan zondag in Parijs eveneens aan het vertrek van de Tour de France Femmes.

Selectie Canyon-SRAM voor Tour de France Femmes avec Zwift (24-31 juli)

Alena Amialiusik

Elise Chabbey

Tiffany Cromwell

Katarzyna Niewiadoma

Soraya Paladin

Pauliena Rooijakkers