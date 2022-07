Tour de France Femmes: Plantur-Pura met Cant, De Baat en Kastelijn

Plantur-Pura heeft de selectie voor de allereerste Tour de France Femmes op papier. Het team van de gebroeders Roodhooft trekt met drie Belgische rensters naar Parijs, waaronder kersvers kampioene Kim de Baat. Ook meervoudig wereldkampioene veldrijden Sanne Cant is van de partij.

Voor Kim de Baat was het een race tegen de klok. Ze brak onlangs op trainingskamp nog haar sleutelbeen en enkele ribben, maar is op tijd hersteld om te starten in de Tour Femmes. Naast de ervaren Cant zorgt ook Julie De Wilde (nog maar 19 jaar oud) voor de Belgische inbreng bij Plantur-Pura.

De enige Nederlandse in het zestal is Yara Kastelijn, die dit voorjaar onder meer negende werd in de Waalse Pijl en dertiende in de Amstel Gold Race. De selectie wordt gecompleteerd door de Oostenrijkse Christina Schweinberger en de Duitse Laura Süßemilch.