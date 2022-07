Tour de France Femmes: Movistar maakt team rond Annemiek van Vleuten bekend

Annemiek van Vleuten weet welke ploeggenotes haar zullen ondersteunen in de Tour de France Femmes avec Zwift. Movistar stelt onder anderen Emma Norsgaard en Arlenis Sierra op. Van Vleuten is een van de topfavorietes in de strijd om het geel.

Het team van Movistar bestaat, naast de genoemde namen, uit Sheyla Gutiérrez, Aude Biannic en Paula Andrea Patiño. Die laatste twee waren er ook bij in de Giro d’Italia Donne, waar Van Vleuten de eindwinst behaalde. Sierra reed die rittenkoers ook, maar stapte na rit zes af om te herstellen van een valpartij. Norsgaard, eveneens actief in de Ronde van Italië voor vrouwen, eindigde in de slotrit nog derde na een massasprint.

De Tour de France Femmes begint zondag 24 juli, in Parijs. De laatste etappe wordt precies een week later verreden en finisht bovenop La Super Planche des Belles Filles. Daar weten we wie de eerste, hernieuwde Tour de France voor vrouwen op haar naam schrijft.