Tour de France Femmes: Liv Racing Xstra rekent op sprintster Barbieri, vrije rol voor overige rensters

Liv Racing Xstra heeft de selectie voor de Tour de France Femmes (24-31 juli) bekendgemaakt. De Nederlandse ploeg rekent in de vlakke ritten op Rachele Barbieri, de sprintster van dienst. De rest van de selectie krijgt de vrijheid om voor de aanval te gaan.

Naast Barbieri, staan Valerie Demey, Thalita de Jong, Jeanne Korevaar, Silke Smulders en Sabrina Stultiens aan de start. “We willen met de ploeg een attractieve koers neerzetten”, zegt ploegleider Wim Stroetinga. “In de etappes die in een massasprint eindigen, kiezen we de kaart van Rachele. In de andere etappes krijgen de rensters een vrije rol om bijvoorbeeld in de ontsnapping te gaan. Het wordt belangrijk om op de eerste dag een goede sprint neer te zetten als ploeg, dan wordt het in de rest van de koers eenvoudiger.”

Barbieri wist dit seizoen twee keer te winnen. Ze was de beste in de slotrit van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour en zegevierde in de ZLM Omloop der Kempen Ladies. In de laatste etappe van de meest recente Giro d’Italia Donne eindigde ze als tweede, achter haar landgenote Chiara Consonni.