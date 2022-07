Tour de France Femmes: BikeExchange moet verder zonder Amanda Spratt

Een fikse tegenvaller voor BikeExchange-Jayco in de Tour de France Femmes. De Australische formatie moet verder zonder Amanda Spratt. De 34-jarige Australische begon de ronde nog als mede-kopvrouw voor het klassement, maar moet na twee valpartijen de strijd staken.

Spratt viel zondag al in de openingsrit in Parijs en kwam maandag in de tweede etappe ook in aanraking met het asfalt. “Amanda heeft veel pijn aan haar rechterribben, knie en pols. In het ziekenhuis heeft ze een röntgenfoto en CT-scan gehad en gelukkig is er niets gebroken. We zullen haar situatie dinsdagochtend weer evalueren om te kijken of ze fit genoeg is om te racen”, liet teamarts Damien Bertrand maandag al weten.

De ervaren klimster blijkt na een nachtje slapen echter niet in staat om nog verder te koersen. “Gezien de pijn is ze vandaag niet in staat om te fietsen”, legt ploegleider Martin Vestby uit. “Dit is heel erg sneu voor Amanda, aangezien ze de laatste tijd al erg veel pech heeft gekend. En nu ook weer in de grootste koers van het seizoen.”

Marta Cavalli (hersenschudding en rugtrauma), Laura Süßemilch (twee gebroken rugwervels), Gaia Masetti (na een val) en Urša Pintar (buiten tijd na een valpartij) verschijnen eveneens niet meer aan de start van de derde etappe.