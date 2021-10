Amanda Spratt kampt met vernauwde heupslagader en staat maanden langs de kant

Amanda Spratt heeft een antwoord gevonden op de vragen die ze had omtrent haar slechte seizoen tot op heden. De 34-jarige Australische van BikeExchange liet zich onderzoeken en daaruit werd het probleem vastgesteld: een vernauwde heupslagader. Ze laat zich er niet door uit het veld slaan. “Mijn ploeggenote Sarah Roy en Annemiek van Vleuten zijn mijn inspiratie, zij hadden dezelfde blessure. Ik heb met beiden gesproken en hun steun gaat me enorm helpen”, zegt ze tegen Cyclingnews.

“Ik koers al heel erg lang”, legt Spratt uit. “Ik weet dat ik het type renster ben dat excelleert in de zwaarste wedstrijden. Wanneer iedereen de vermoeidheid begint te voelen tijdens een rittenkoers, word ik alleen maar sterker. Dat is een van mijn belangrijkste sterke punten. Maar dit jaar viel het me op dat ik niet iedere dag meer beter werd. Mijn prestaties werden alsmaar slechter en zodra ik in een finale belandde, waren mijn benen een van de eersten die explodeerden.”

De Australische had steeds een slecht gevoel, iets dat ze nog niet eerder gehad had. “Uiteindelijk waren de Olympische Spelen het toppunt”, geeft Spratt aan. “Ik had geweldige benen in koers, totdat ik ze van het ene op het andere moment ineens niet meer had. Ik kon niet eens meer 200 watt trappen. En dat terwijl de Spelen echt een hoofddoel waren, ik had daar eindeloos voor getraind. Om dan te moeten opgeven, was echt heel zwaar voor mij. Onbegrijpelijk zelfs.”

Op aanraden van de BikeExchange-ploegarts liet ze zich onderzoeken op een vernauwde slagader en dat bleek te kloppen. Nu volgt binnenkort een operatie en dan een maandenlange revalidatie. “Ik ben opgelucht met het antwoord op mijn vragen”, zegt Spratt. “Voor mezelf, maar ook voor iedereen om me heen die hun best doen om me te helpen. Ik heb dit jaar geworsteld met de vraag waarom ik niet op mijn niveau presteerde. Op een bepaald punt had ik geen goede dagen meer.”