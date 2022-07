Twee gebroken nekwervels voor Laura Süßemilch na val in Tour de France Femmes

De tweede rit van de Tour de France Femmes werd ontsierd door enkele zware valpartijen. Marta Cavalli moest na een incident met de Australische Nicole Frain de ronde verlaten, maar ook Laura Süßemilch kwam hard ten val. De Duitse van Plantur-Pura brak hierbij twee nekwervels.

In de laatste veertig kilometer van de hectische tweede etappe naar Provins waren er meerdere grote valpartijen. Laura Süßemilch was een van de slachtoffers: de 25-jarige renster kon haar weg niet vervolgen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar constateerden de artsen twee gebroken nekwervels. “Ze zal nu een tijdje een nekbrace moeten dragen. De breuken zijn stabiel en ze hoopt snel naar Duitsland terug te keren”, laar Plantur Pura weten via social media.

Süßemilch kwam zondag ook al ten val in de openingsetappe van de Tour de France Femmes in Parijs, maar kwam toen nog met de schrik vrij.

Hersenschudding en rugtrauma voor Cavalli

Na de finish ging het met name over een andere valpartij met onder meer Marta Cavalli. De Italiaanse leek bij een crash op goed 25 kilometer van de streep eerst nog de dans te ontspringen, maar ze werd vervolgens vol in haar rug geraakt door de Australische Nicole Frain van Parkhotel-Valkenburg en klapte zo hard tegen het asfalt.

Na de finish liet ploegmanager Stephen Delcourt van FDJ-SUEZ-Futuroscope, de ploeg van Cavalli, weten dat de Italiaanse kampte met schedelletsel, dit blijkt na een uitgebreide medische check-up een hersenschudding te zijn. De nummer twee van de voorbije Giro d’Italia Donne liep ook een rugtrauma op, maar zonder breuken of scheuren.