Tour 2022: Renners krijgen ook in slotweek te maken met tropische temperaturen

In de tweede week van de Tour de France was het puffen geblazen voor de renners, maar ook in de slotweek worden er tropische temperaturen aangekondigd. Weeronline heeft speciaal voor WielerFlits nog wat specifieker gekeken naar de weersverwachting voor de komende dagen.

De renners genieten vandaag van een derde en laatste rustdag, maar dinsdag roept de plicht weer met een eerste Pyreneeënrit. De zestiende etappe gaat van Carcassonne naar Foix. Het zal een droge en zonnige etappe worden met wederom tropische temperaturen. Tijdens de gehele rit is het 30 graden en meer en soms tikt het kwik de 35 graden aan. Later op de middag verschijnen er enkele stapelwolken en in de avond neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe.

Woensdag staat er er een zeer pittige bergetappe op het menu van Saint Gaudens naar Peyragudes, met in laatste zeventig kilometer vier Pyreneeëncols. De zon zal wederom flink schijnen, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt maximaal 27 graden. Donderdag is het tijd voor de derde en laatste rit door de Pyreneeën, eentje over de Aubisque en de Tourmalet richting de slotklim naar skioord Hautacam. De zon schijnt dan weer geregeld en het blijft droog. De temperatuur loopt in de dalen op naar tropische waarden van een graad of 30, maar hogerop is het enkele graden minder warm.

Tot 35 graden

Vrijdag koerst het peloton dan weer van Castelnau naar Cahors. Een vlakke etappe met een brandende zon. Het blijft droog en het wordt weer tropisch warm met temperaturen van maximaal 35 graden. Ook zaterdag, op de dag van de allesbeslissende individuele tijdrit, zitten we in het zuiden van Frankrijk nog met een mix van zon en wolken. Opnieuw is het warm met in finishplaats Rocamadour een temperatuur rond de 33 graden.

De laatste dag, met de traditionele finish in Parijs, verloopt opnieuw warm tot heet met overdag tropische temperaturen tot 34 graden. Bij de finish, in de avond, is het afgekoeld tot een graad of 28.