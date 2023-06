Tour de France 2023: Voorbeschouwing jongerenklassement – Pogacar op weg naar recordzege?

De laatste jaren is de strijd om het jongerenklassement eentje die renners ‘erbij’ nemen. Het is een trend in het wielrennen dat de toptalenten onder de 25 jaar al meedoen voor eindzeges in de grote rondes en de witte trui dus bijvangst is. Ook de laatste drie jaren was dat het geval, want toen won immers Tadej Pogačar. Is hij op weg naar het record van vier witte truien op een rij? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Tour de France is al 120 jaar oud, maar het jongerenklassement viert dit jaar pas haar 48-jarige bestaan. In 1975 werd het ingevoerd. Een voorloper was de Grote Prijs der Jongeren (1970-1971), waarvan de eerste editie gewonnen werd door Joop Zoetemelk. Nederland heeft sowieso een uitstekende relatie met dit klassement. Henk Lubberding (‘78), Johan van der Velde (‘80), Peter Winnen (‘81), Erik Breukink (‘88) en Eddy Bouwmans (‘92) wisten namelijk allen al eens te winnen. Breukink (‘87), Gerrit de Vries (‘91) en Robert Gesink (‘10) werden daarnaast alle drie ook een keertje tweede. Voor de volledigheid: Bert Pronk (‘76), Van der Velde (‘79), Michael Boogerd (’97) en Steven Kruijswijk (’11) werden dan allen al eens derde.

De Belgische renners doen het een stuk minder goed in dit klassement. Nog nooit won een Belgische coureur het jongerenklassement in de Tour de France. Voor misschien wel de meest gekke wielernatie ter wereld is dat toch opvallend. Claude Criquelion werd van 1979 tot en met 1981 wel drie keer tweede. Mario Aerts veroverde die plek in 1999 ook, achter eindwinnaar Benoît Salmon. Daarnaast stonden Daniel Plummer (1980), Jim Van de Laer (1992) en Christophe Brandt (2003) ooit eens als derde in dit klassement. Dit jaar gaat er ook geen Belg zegevieren. Eigenlijk is het wachten tot Remco Evenepoel volgend jaar gaat meedoen aan de Tour de France.

Het maagdelijk witte tricot werd overigens in 2000 heringevoerd, toen de nog altijd actieve Francisco Mancebo in Parijs stond te shinen. Met het winnen van dit klassement is een glansrijke carrière welhaast verzekerd. Acht renners slaagden erin om na winst in het jongerenklassement ook ooit de gele trui in Parijs op te halen: Laurent Fignon, Greg Lemond, Marco Pantani, Jan Ullrich, Alberto Contador, Andy Schleck én natuurlijk Egan Arley Bernal en het Sloveense wonderkind Tadej Pogačar. Die laatste deed dat zelfs twee keer én komt ook dit jaar nog in aanmerking.

Met Nairo Quintana en Simon Yates staan er nog wel andere renners in onderstaande lijst die ooit de Giro d’Italia en/of de Vuelta a España nog eens zouden winnen. In de relatief jonge geschiedenis van de witte trui zijn er sinds vorig jaar drie recordhouders. Jan Ullrich (1996, 1997 en 1998), Andy Schleck (2008, 2009 en 2010) en Pogačar (2020, 2021 en 2022) zijn met drie eindoverwinningen alle drie recordhouder. De Sloveen krijgt dit jaar voor het laatst de kans om dat record alleen in handen te krijgen. In september viert ’s werelds beste renner zijn 25ste verjaardag.

Laatste tien winnaars jongerenklassement Tour de France

2022: Tadej Pogačar

2021: Tadej Pogačar

2020: Tadej Pogačar

2019: Egan Arley Bernal

2018: Pierre Latour

2017: Simon Yates

2016: Adam Yates

2015: Nairo Quintana

2014: Thibaut Pinot

2013: Nairo Quintana

Vorige editie

Over de editie van vorig jaar kunnen we relatief kort zijn. Tadej Pogačar was in de openingstijdrit in Kopenhagen de beste jongere en mocht zodoende meteen het wit aantrekken. De leiding in het klassement stond hij daarna niet meer af. Tot en met Parijs behield hij de leiding in het jongerenklassement. Wel droeg Pogačar niet dagelijks het wit, omdat hij na de zesde etappe in Longwy de leiding in het algemeen klassement overnam van Wout van Aert en zo het geel droeg. Ook toen veranderde er weinig, want Tom Pidcock droeg in al die etappes het witte kleinood.

Tour de France 2022

Eindrangschikking jongerenklassement

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 79u36m03s

2. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) +58m32s

3. Brandon McNulty (UAE Emirates) +1u28m36s

4. Matteo Jorgenson (Movistar) +1u31m14s

5. Andreas Leknessund (Team DSM) +1u54m48s

10. Stan Dewulf (AG2R Citroën) +3u26m35s

23. Nils Eekhoff (Team DSM) +4u40m03s

Volledig eindklassement

Regels

Alle renners die geboren zijn op of na 1 januari 1998 komen in aanmerking voor een klassering in de strijd om het wit. Het betekent dus dat renners met de leeftijd van maximaal 25 jaar kans maken op een mooie bonus. Iemand als Juan Pedro López (Lidl-Trek) is echter met zijn 25 jaar wel ‘te oud’. De Spanjaard is geboren op 31 juli 1997. Er zijn dit jaar zo’n dertig renners die in aanmerking komen voor het jongerenklassement. Nils Eekhoff (23 januari 1998) is een van de oudste renners die meestrijdt om het wit. De jongste is INEOS Grenadiers-kopman Carlos Rodríguez. De Spanjaard is geboren op 2 februari 2001.

Favorieten

De strijd om dit klassement ligt op voorhand eigenlijk al wel een beetje vast. Desondanks zijn er een aantal renners die kunnen verrassen. Mocht de absolute topfavoriet wegvallen, dan krijgen we mogelijk wel een zeer interessante strijd tussen een renner of vijf. Al hopen we uiteraard van niet.

Het zou namelijk betekenen dat Tadej Pogačar uitvalt. De 24-jarige Sloveen is met afstand de topfavoriet voor een vierde opeenvolgende eindzege in dit klassement. Hij won daarnaast ook twee keer het algemeen klassement; vorig jaar werd hij daarin tweede. Ook dit seizoen is de Sloveen een klasse apart. Door een val (en opgave) in Luik-Bastenaken-Luik zit hij pas aan twintig koersdagen. Daarin won hij liefst dertien keer, waaronder Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Het Tour-parcours is ook op zijn lijf geschreven dit jaar. Er is alleen nog een klein vraagteken: is zijn pols voldoende hersteld voor drie weken koers op het allerhoogste niveau?

Een van zijn grootste concurrenten – zij het op geruime afstand – is Mattias Skjelmose. Hij was op .Pro-niveau een van de revelaties van 2022 en bevestigt dit seizoen met topresultaten op het allerhoogste niveau. De 22-jarige Deen van Lidl-Trek liet in het voorjaar al mooie dingen zien, maar de echte klappers volgden pas vanaf half april. In de heuvelklassiekers werd hij achtereenvolgens achtste in de Amstel Gold Race, tweede in de Waalse Pijl en negende in Luik-Bastenaken-Luik. Als klap op de vuurpijl won hij na een gedegen voorbereiding de Ronde van Zwitserland, al werd dat overschaduwd door de dood van Gino Mäder. In de Tour richt hij zich op het klassement.

Bij INEOS Grenadiers is de rolverdeling in nevelen gehuld. Maar Carlos Rodríguez lijkt de kans te krijgen als kopman. De 22-jarige Spanjaard brak in 2022 definitief door. Hij werd vijfde in de Clásica San Sebastián en de Ronde van Lombardije, werd Spaans kampioen op de weg en eindigde als zevende in de Ronde van Spanje. Dat had zelfs een top-5 kunnen zijn, ware het niet dat hij in de negentiende etappe viel en door de gevolgen daarvan tijd verloor in de voorlaatste rit. Dit seizoen zorgde een sleutelbeenbreuk in Strade Bianche voor een verstoorde voortgang, maar afgelopen maand werd hij bij zijn eerste koers wel meteen negende in het Critérium du Dauphiné.

Al twee jaar rijdt Felix Gall heel aardige resultaten bijeen in het kleinere rondewerk. Hij scoort daar altijd degelijk, met vaak een eindnotering tussen plek vijf en vijftien in het klassement. De 25-jarige Oostenrijker van AG2R Citroën ontpopt zich de laatste weken echter als zeer sterke klimmer. In de zware klimklassieker Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes werd hij tweede achter Richard Carapaz en ook in de Ronde van Zwitserland was hij misschien wel de beste klimmer in koers. Het leverde hem een ritzege op in Leukerbad. Hij werd uiteindelijk achtste door een mindere tijdrit op de slotdag, lang stond hij tweede. In de Giro d’Italia 2022 kwam hij dan weer niet uit de verf.

Zoals gezegd is er dit jaar niet een uitgesproken kopman bij INEOS Grenadiers. Toch zou ook Tom Pidcock zomaar in die rol kunnen vallen. Het 23-jarige Britse supertalent heeft een lijf dat gemaakt is voor grote rondes en zijn grote droom is dan ook om ooit de Tour de France te winnen. Vorig jaar reed hij al een knappe Tour, zonder een uitgekiende voorbereiding. Toen won Pidders op Alpe d’Huez en stond hij na zestien etappes in de top-10. Uiteindelijk werd hij zestiende bij zijn eerste deelname. Dit jaar heeft de regerend olympisch kampioen mountainbiken weer een stap gezet én heeft hij zich wel tot in de puntjes voorbereid op de Tour. Staat Pidcock straks op?

In de komende Tour rijdt nog een van de seizoensrevelaties rond. Namens Movistar staat Matteo Jorgenson aan het vertrek. De 23-jarige Amerikaan baarde opzien met de eindzege in de Tour of Oman en een achtste plek in Parijs-Nice, iets wat hij in 2021 ook al had laten zien. Hij zette die sterke lijn vervolgens door in de E3 Saxo Classic (vierde), de Ronde van Vlaanderen (negende) en de Ronde van Romandië (tweede). Een straffe reeks waarin hij zelf stevig investeerde, vertelde hij. Dat zou hij ook doen richting de Tour, maar zijn Critérium du Dauphiné viel tegen. Part of his masterpiece? Vorig jaar werd Jorgenson bij zijn Tourdebuut twintigste in het eindklassement.

Tobias Halland Johannessen won in 2021 de Ronde van de Toekomst en is eveneens een getalenteerde ronderenner. Vorig jaar werd de jongeling bijvoorbeeld al zevende in de Ronde van Catalonië en tiende in het Critérium du Dauphiné, twee vooraanstaande WorldTour-wedstrijden. Dit voorjaar kwam die bevestiging er niet, omdat de 23-jarige Noor lang kampte met een knieblessure die maar niet over wilde gaan. Sinds half mei gaat dat weer beter. Daarna werd hij negende in de Tour of Norway en vijftiende in de Dauphiné. Bij zijn ploeg Uno-X is hij de kopman voor de bergetappes. THJ heeft dus alle vrijheid.

Bij Soudal-Quick-Step focussen zich de komende Tour op de sprints van Fabio Jakobsen. Een klassementsrenner hebben ze niet en dat betekent dat Andrea Bagioli en Mauri Vansevenant hun kans kunnen gaan in het klassement. De 24-jarige Belg heeft normaal gesproken de meeste kansen daarop, want de Italiaan is meer een afmaker en zal zich waarschijnlijk richten op dagsucces. Vansevenant is een typische werker op de fiets zodra de weg omhoog loopt. Het is niet de allermooiste stijl, maar het gaat wel verduveld hard. Vorig jaar toonde hij zich al in meerdere kleine rondjes en ook dit seizoen werd hij al tweede in de Ronde van Oman. Wel stond hij na Strade Bianche lang langs de kant met een knieblessure, dus is het afwachten hoe dat gaat.

Ook Maxim Van Gils toonde zich in de Ronde van Oman, net als dus Jorgenson en Vansevenant. De 23-jarige Belg van Lotto Dstny werd daar zesde en won vorig jaar in diezelfde periode wel de Saudi Tour. Maar ook in de rest van het huidige, lopende seizoen heeft Van Gils de nodige mooie resultaten neergezet. Zo werd hij onder meer tweede in de Volta Limburg Classic, zevende in de Amstel Gold Race en achtste in de Waalse Pijl. Daar ligt dan ook voornamelijk zijn kracht. In het hooggebergte moet hij dat echt nog laten zien, maar daartoe krijgt hij bij Lotto Dstny deze Tour wel alle kans. Ze gaan zonder klassementsrenner naar Frankrijk; Van Gils heeft een vrije rol.

Qua outsiders is het voor dit klassement bijzonder dun bezaaid. We lieten eerder al de naam van Andrea Bagioli vallen, die als puncheur vooral blij is dat er maar een tijdrit in deze Tour zit. Bij Uno-X geloven ze ook sterk in de kwaliteiten van Anthon Charmig, die volgens hen de x-factor heeft. De klimmer staat echter voor zijn vuurdoop, waardoor we hem niet direct op de voorposten verwachten voor het jongerenklassement. Tot slot is er nog dark horse Clément Champoussin. De 25-jarige Fransman heeft bij Arkéa Samsic geen kopman om voor te werken in de bergen en kan daardoor zijn eigen plan trekken. Rolt daar mogelijkerwijs een ambitie voor de witte trui uit?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Matthias Skjelmose, Carlos Rodríguez

** Felix Gall, Tom Pidcock, Matteo Jorgenson

* Mauri Vansevenant, Maxim Van Gils, Tobias Halland Johannessen, Clément Champoussin