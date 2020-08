Tour de France 2021 start in Brest maandag 10 augustus 2020 om 17:17

De Tour de France gaat volgend jaar van start in Brest. Dat heeft organisator ASO vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De regio Bretagne neemt de plek in van Kopenhagen, dat doorschuift naar 2022. De eerste vier etappes zullen plaatsvinden in de wielergekke regio, die vier starts en vier aankomsten krijgt.

Het is de vierde keer dat Brest gastheer is van het Grand Départ. De laatste keer was in 2008, toen Alejandro Valverde na een rit in lijn het geel pakte.

De Tour de France 2021 staat op de kalender van 26 juni tot 18 juli. Aanvankelijk was het plan om de Tour te laten starten in Kopenhagen, maar door het verplaatste EK Voetbal en de plek op de nieuwe wielerkalender werd dit onmogelijk