Dit is de UCI WorldTour-kalender 2021 dinsdag 28 juli 2020 om 20:00

De UCI heeft kalender van de UCI WorldTour-kalender 2021 geopenbaard. Op de eerste versie van de wedstrijdkalender zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De Ronde van Frankrijk in 2021 is vervroegd naar 26 juni tot 18 juli. Door de verplaatsing van de Olympische Zomerspelen in Tokio zou de olympische wegwedstrijd (op 24 juli) tegelijkertijd met de voorlaatste Touretappe vallen. Om overlapping met de Spelen te voorkomen, is de drieweekse Tour de France een week vervroegd.

Ook La Vuelta a España begint eerder

Ook de Ronde van Spanje 2021 begint volgend seizoen een week eerder dan aanvankelijk was voorzien, namelijk op 14 augustus. De Spaanse drieweekse ronde finisht drie weken later op 5 september. De UCI hoopt op die manier de overgang tussen de Ronde van Spanje, het Europees kampioenschap (11-12 september) en het wereldkampioenschap te verbeteren.

Op de kalender zijn ook een aantal koersen verdwenen. De Amgen Tour of California en de Prudential RideLondon-Surrey Classic hebben geen aanvraag ingediend om hun wedstrijden op te nemen op de WorldTour-kalender van 2021. “De UCI betreurt het vertrek van deze twee events en gaat met de betrokken partijen bekijken hoe hun terugkeer op het hoogste niveau kan worden verzekerd.”

UCI WorldTour-kalender 2021

Tour Down Under (19-24 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (31 januari)

UAE Tour (21-27 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Strade Bianche (6 maart)

Parijs-Nice (7-14 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Milaan-San Remo (20 maart)

Volta a Catalunya (22-28 maart)

Brugge-De Panne (24 maart)

E3 BinckBank Classic (26 maart)

Gent-Wevelgem (28 maart)

Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Parijs-Roubaix (11 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Ronde van Romandië (27 april – 2 mei)

Eschborn-Frankfurt (1 mei)

Giro d’Italia (8-30 mei)

Critérium du Dauphiné (30 mei – 6 juni)

Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Tour de France (26 juni – 18 juli)

Clásica San Sebastián (31 juli)

Ronde van Polen (9-15 augustus)

Vuelta a España (14 augustus – 5 september)

Cyclassics Hamburg (15 augustus)

Bretagne Classic-Ouest France (22 augustus)

BinckBank Tour (30 augustus – 5 september)

GP de Québec (10 september)

GP de Montréal (12 september)

Ronde van Lombardije (9 oktober)

Tour of Guangxi (14-19 oktober)