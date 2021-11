Tour Colombia gaat ook in 2022 niet door

De Tour Colombia zal ook in 2022 niet plaatsvinden, zo meldt Mundo Ciclistico. Dit jaar kon de ronde niet doorgaan vanwege de coronapandemie, nu is het gebrek aan financiële middelen het probleem. De organisatie mikt nu vol op de editie van 2023.

De Colombiaanse wielerfederatie FCC besloot in de nacht van dinsdag op woensdag, na een vergadering, de knoop door te hakken. De federatie kwam na een kosten-batenanalyse tot de conclusie dat het financieel niet mogelijk is om de wedstrijd in 2022 te organiseren. De ronde zag in 2018 het levenslicht (als de Colombia Oro y Paz) en groeide uit tot een populaire wedstrijd onder Zuid-Amerikaanse en Europese renners.

Financiën

De organisatie wist, met financiële steun van de Colombiaanse overheid, grote sterren als Julian Alaphilippe, Rigoberto Urán, Nairo Quintana en Fernando Gaviria aan de start te krijgen. De nationale overheid van Colombia is nu echter niet in staat om, in tijden van corona, een financiële bijdrage te leveren.

De Tour Colombia stond gepland van 8 tot en met 13 februari. Voor de laatste editie moeten we terug naar 2020. Sergio Higuita bleek dat jaar de beste in het eindklassement. In 2019 ging de eindzege naar Miguel Ángel López, Egan Bernal won in 2018 de allereerste editie van de meerdaagse wielerronde.