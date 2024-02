dinsdag 6 februari 2024 om 11:14

Mark Cavendish maakt vandaag seizoensdebuut: “Ik denk altijd aan de Tour de France”

Mark Cavendish zal vandaag zijn eerste koerskilometers van 2024 maken. Hij begint zijn seizoen met de zesdaagse Tour Colombia, waar hij op de eerste dag meteen een kans op ritsucces krijgt. Zijn gedachten zijn echter vooral bij de Tour de France. Deze zomer hoopt hij daar zijn 35ste ritzege te pakken en zo het record van Eddy Merckx te verbreken.

De 38-jarige Cavendish is al prof sinds 2007, maar koersen in Colombia deed hij nog nooit. Hij geniet in het wielergekke land. “Het enige probleem was dat ik twee weken lang niet kon ademen. Nu begrijp ik waarom de Colombiaanse renners met ons spelen als ze afdalen naar zeeniveau”, aldus de Brit in gesprek met Cyclingnews. “Wat de sprints betreft, weet ik niet wat ik moet verwachten. We hebben een heel sterk team, maar ik weet dat Fernando (Gaviria, red.) bij Movistar ook een sterke ploeg om zich heen heeft.”

Gaviria lijkt in de openingsrit van dinsdag – de enige honderd procent kans voor de sprinters – de voornaamste concurrent van Cavendish. Maar The Manx Express houdt ook rekening met minder grote namen. “Zoals we gezien hebben op het wegkampioenschap van Colombia (waar Alejandro Osorio van het continentale GW Erco Shimano de zege pakte voor Sergio Higuita en Egan Bernal, red.), zijn er veel lokale renners die kunnen verrassen. We gaan er gewoon van genieten en zullen zien hoe het gaat.”

Tour de France

Voor Cavendish is de Tour Colombia dan ook vooral een voorbereidingswedstrijd. Het grote doel dit jaar is uiteraard de Tour de France. “Ik denk altijd aan de Tour. Dat heb ik mijn hele carrière al gedaan. Al betekent dat niet dat ik het in de andere koersen rustig aan doe. Als sprinter word je afgerekend op je zeges. Tweede, derde, vierde of vijfde – het maakt niet uit, je wordt beoordeeld op je overwinningen. Dus het is altijd belangrijk om te winnen. En zowel fysiek als mentaal kunnen overwinningen vroeg in het jaar je de motivatie geven om door te zetten tot juli.”