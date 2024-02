dinsdag 6 februari 2024 om 19:25

Winnen voor eigen volk: Fernando Gaviria opent seizoen met zege in Tour Colombia

Fernando Gaviria heeft zijn eerste zege van 2024 al te pakken. De renner van Movistar snelde in de openingsetappe van de Tour Colombia, voor eigen volk, naar de overwinning. Gaviria bleek in de sprint te snel voor Davide Persico en Mark Cavendish. Gaviria is ook meteen de eerste leider.

De Tour Colombia is terug! De laatste jaren vond de 2.1-koers (die niet verward moet worden met de Vuelta a Colombia) niet plaats, maar vandaag ging de vierde editie van start, met ook nog eens de nodige grote namen. Toppers als Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Egan Bernal, Nairo Quintana, Richard Carapaz en Alexey Lutsenko kregen een relatief eenvoudige opener voorgeschoteld. De openingsrit van Paipa naar Duitama werd weliswaar op hoogte verreden, maar bevatte nauwelijks klimwerk.

Zes renners vormen de vroege vlucht

Een massasprint stond met andere woorden in de sterren geschreven, maar dit weerhield zes renners er niet van om in de aanval te gaan. De thuisrijders waren goed vertegenwoordigd in deze groep, met David Santiago Gomez (Team Sistecredito), Diego Antonio Ochoa (Team Saitel), Brayan Sánchez (Team Medellín), Cristian Camilo Muñoz (Nu Colombia) en Ivan Arturo Ojeda (Colombia Potencia de la Vida – Strongman). De Braziliaan Lauro Cesar Chaman Moro (Swift Carbon Pro Cycling Brasil) maakte het zestal compleet.

De voorsprong van de zes vluchters liep op een gegeven moment op tot ruim twee minuten, maar de zes koplopers hadden nooit echt uitzicht op een stunt. In het peloton hielden Movistar en Astana Qazaqstan, de ploegen van topfavorieten Fernando Gaviria en Mark Cavendish, de koersteugels namelijk strak in handen. En zo was de voorsprong, met nog dertig kilometer te gaan, al geslonken tot onder de halve minuut. Het was al snel duidelijk: er zou vandaag gesprint worden in Duitama.

Vluchters zijn eraan voor de moeite, op naar een sprint

Moro en Muñoz deden nog wel hun stinkende best om zo lang mogelijk uit de greep te blijven van het peloton, maar met nog negen kilometer te gaan was de hergroepering een feit. En konden we ons gaan opmaken voor de sprint. Toch? Fabio Duarte had andere plannen en trok nog zijn aanvallende schoenen aan, maar de beloftenwereldkampioen van Varese werd al snel weer ingerekend. Ook een ultieme poging van een Braziliaanse renner bleek geen lang leven beschoren.

Het bleek ook meteen de laatste uitvalspoging vanuit het peloton. In de aanloop naar de sprint probeerden verschillende teams hun treintje op de rails te zetten. Astana Qazaqstan kwam met een mooie lead-out voor Cavendish, terwijl Gaviria het vooral in zijn eentje moest opknappen. De Colombiaan begon echter wel in een goede positie aan de spurt. Gaviria ging op tijd aan en rekende op overtuigende wijze af met de Italiaanse neoprof Davide Persico van Bingoal WB – die nog wel enkele misbaren maakte – en Cavendish.