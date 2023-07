Tour 2023: Opgaves Romain Bardet en James Shaw na zware crash in afdaling

Romain Bardet is in de Tour de France-etappe naar Morzine zwaar ten val gekomen en daardoor heeft moeten opgeven. Na ongeveer 25 kilometer koers schoof de Franse kopman van Team dsm-firmenich in een afdaling onderuit, waarna hij lang op de grond bleef liggen. Medische assistentie was nodig om hem te helpen, maar Bardet kon niet verder.

Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 14 over Joux Plane naar Morzine – Monsterrit in de Alpen Lees ook:

Naast Bardet was ook de Brit James Shaw (EF Education-EasyPost) betrokken bij de valpartij in de afdaling van de Col de Saxel. Ook hij had hulp nodig van de koersdokter en kon niet verder.

Hoe ernstig Bardet en Shaw er precies aan toe zijn, is nog niet bekend. De Fransman, die twaalfde stond in het klassement, had wel blessures aan de knie en een kapotte schoen na de crash.

Eerder in de veertiende etappe was er al een massale valpartij, waardoor de koers een klein halfuur geneutraliseerd moest worden. Die crash zorgde voor drie uitvallers: Antonio Pedrero, Louis Meintjes en Esteban Chaves.

Lees ook: Bardet verwacht groot duel voor klassement: “Vingegaard en Pogacar gaan dagzege bepalen”

❌@romainbardet has left the Tour de France following his crash. ❌@romainbardet a quitté le Tour de France suite à sa chute. #TDF2023 https://t.co/rgfIqDUAVN — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023