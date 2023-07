“Frans Maassen na tweede plek Van Aert: “Achteraf had Vingegaard best wat kunnen doen”

Jumbo-Visma kwam een mannetje tekort om Wout van Aert te kunnen laten winnen in de tweede etappe van de Tour de France, en na de finish werd vooral gekeken naar kopman Jonas Vingegaard. Had hij een kopbeurt moeten doen voor zijn Belgische ploeggenoot? “Hij focust zich zoveel mogelijk op Tadej Pogačar, maar achteraf had hij best wel wat kunnen doen”, stelt ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma bij de NOS.

Van Aert overleefde de Jaizkibel in de finale en zat uiteindelijk met Vingegaard, Wilco Kelderman en Tiesj Benoot mee in de overgebleven groep. Zelf counterde hij wat aanvallen en daarnaast reden vooral Kelderman en Benoot op kop. Was dat een mannetje te weinig? “Misschien wel”, aldus Maassen. “Tom Pidcock had sterkte punch en toen kwam Wout te snel van voren en daardoor had hij minder overzicht om van achteruit zelf iets te doen. Achteraf is makkelijk praten, maar hadden we het anders moeten doen.”

‘Het is ook geen PlayStation’

En de rol van Vingegaard dan? “Dat is een ding”, weet de ploegleider. “Hij focust zich zoveel mogelijk op Pogačar, natuurlijk. Achteraf had hij best wel wat kunnen doen. Maar je rekent niet op een aanval van Lafay in de laatste kilometer. En het is geen PlayStation. Wout had Lafay ook terug kunnen pakken, maar dan was hij geklopt geweest door Pogačar in de sprint, en dat wil je helemaal niet.”

De teleurstelling is er wel bij Maassen. “Je bent zo close en je gunt Wout de overwinning, dan is het jammer dat je hem niet pakt. We hebben wel een superteam gezien en daar moeten we ons aan vasthouden. Op naar de volgende dag weer”, zegt hij. Op de Jaizkibel liet ook Vingegaard zien in topvorm te zijn. “We zijn twee dagen weg en we krijgen al een serieus duel, met ook de gebroeders Yates. Dat is de Tour.”

