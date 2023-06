Tour 2023: Voorbeschouwing puntenklassement – Philipsen topfavoriet, wat met Van Aert?

De strijd voor de groene trui is elk jaar zeer interessant om te volgen. Vorig jaar was er weinig spanning door een zeer dominante Wout van Aert, maar dat zal dit jaar anders zijn. Heel wat snelle mannen maken kans op de groene trui en de verwachting is dan ook dat er een open strijd zal komen. Wie zijn de grote favorieten? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het huidige puntenklassement deed in 1953 zijn intrede in de Tour de France. Daarvoor was er wel al een tijdje een puntenklassement, want van 1905 tot en met 1912 werd het algemeen klassement opgemaakt op basis van punten, en dus niet tijd. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Tour werd in 1953 het puntenklassement voor het eerst als nevenklassement ingevoerd.

Meteen werd de groene kleur toegewezen aan het puntenklassement. Het is een combinatie die tot op de dag van vandaag in ons collectieve geheugen gegrift staat. Fritz Schär, die twee etappes won in de Ronde van Frankrijk dat jaar, won het eerste echte puntenklassement. In de eerste jaren won je het puntenklassement als je de minste punten had (de winnaar kreeg een punt, de tweede twee punten, de derde drie punten..). Vanaf 1959 veranderde dat: de renner met de meeste punten – de telling die we nu ook hanteren – won de groene trui.

Na Schär wonnen renners als Jan Janssen, Eddy Merckx, Freddy Maertens en Sean Kelly de groene trui een aantal keer, maar even later kwamen er coureurs die een nog sterker rijtje neerzetten. Zo was er de Duitse snelle man Erik Zabel, die van 1996 tot 2001 elk jaar het puntenklassement op zijn naam schreef. Zeer sterk, zes keer op rij winnen. Peter Sagan won van 2012 tot 2016 vijf keer na elkaar, maar kon in 2018 en 2019 de puntentrui ook mee naar huis nemen. Dat bracht zijn teller op zeven en daarmee is hij de recordhouder.

In 2017 was Sagan overigens andermaal de topfavoriet voor de groene trui, maar hij moest de Ronde van Frankrijk vroegtijdig verlaten. Sagan deed een gevaarlijke manoeuvre in de sprint en werd uit koers gezet. Mocht dat niet gebeurd zijn, hadden we wellicht een rijtje van acht jaar op rij gezien. Maar goed, dat is niet gebeurd. In het huidige peloton is Mark Cavendish de enige renner die de puntentrui tweemaal mee naar huis kon nemen, dus Sagan zit nog wel even veilig met zijn record.

Belgen en de groene trui, dat is een geslaagd huwelijk. Met negentien Belgen die het puntenklassement wonnen, zijn ze veruit het beste land. Dat hebben ze onder anderen te danken aan sprinters als Tom Boonen, Walter Godefroot, Herman Van Springel, Eric Vanderaerden, Patrick Sercu en de eerdergenoemde Maertens en Merckx. Nederland won viermaal het puntenklassement. Jan Janssen is daar de grote slokop, hij won de groene trui drie keer. Jean-Paul van Poppel deed dat één keer.

Belangrijk detail nog tot slot: de groene trui is de tweede leiderstrui in rang in de Tour de France. Dat wil zeggen dat de gele trui de voorkeur krijgt, als de leider in het algemeen klassement ook in het puntenklassement aan de leiding staat. Alle andere nevenklassementen, denk aan het berg- en het jongerenklassement, hebben geen voorrang op de groene trui.

Laatste tien winnaars puntenklassement Tour de France

2022: Wout van Aert

2021: Mark Cavendish

2020: Sam Bennett

2019: Peter Sagan

2018: Peter Sagan

2017: Michael Matthews

2016: Peter Sagan

2015: Peter Sagan

2014: Peter Sagan

2013: Peter Sagan

Vorig jaar

Er was vorig jaar een grote favoriet voor het puntenklassement. Wout van Aert had namelijk op voorhand gezegd dat hij voor de groene trui zou gaan. De tegenstand was gewaarschuwd. Na een tweede plaats in de eerste drie etappes en een eerste plaats in de vierde etappe, was het al snel duidelijk dat Van Aert zeer moeilijk te kloppen ging zijn. Zijn voorsprong bedroeg na vier dagen dan ook al 61 punten.

Na een nieuwe zege in etappe acht, een rit waar de pure sprinters moesten lossen, had Van Aert al meer dan 100 punten voorsprong. Het was eigenlijk toen al duidelijk dat de topper van Jumbo-Visma de groene trui ging winnen. Toch was Parijs nog ver. Dat leek vooral Van Aert te denken, die zeer vaak mee in de vroege vlucht ging en zo punten bleef sprokkelen.

Een zevende, een tweede en een derde plaats dikten het puntenaantal van Van Aert nog verder aan. Zijn overwinning in de tijdrit op de voorlaatste dag was een kers op de taart. Sprinten deed Van Aert niet meer in Parijs, maar dat moest ook niet. Hij scoorde maar liefst 480 punten. Nummer twee, Jasper Philipsen, had 286 punten. Snel rekenwerk leert ons dat dat een verschil is van 194 punten. Goedemorgen! Tadej Pogacar legde beslag op plek drie met 250 punten.

Puntenklassement Tour de France 2022

1. Wout van Aert – 480 punten

2. Jasper Philipsen – 286 punten

3. Tadej Pogacar – 250 punten

4. Christophe Laporte – 171 punten

5. Fabio Jakobsen – 159 punten

Lees ook: Tour 2022: Wout van Aert niet meer in te halen in strijd om groene trui

Puntentelling

Het puntenklassement winnen doe je door het meeste punten te scoren. Dat klinkt simpel, maar er komt toch vaak wat rekenwerk bij kijken. We beginnen bij het begin: je kan als renner de meeste punten verdienen in vlakke etappes. In deze ritten vallen er meer punten te scoren dan in heuvelachtige etappes en bergritten. In een vlakke etappe krijgt de winnaar 50 punten, in een heuvelachtige rit zijn dat er 30 en in een bergetappe 20.

Daarnaast zijn er ook nog punten te scoren in de tussensprints. Deze tussensprints liggen in elke etappes, buiten de tijdritten. Bij een gelijke stand in het puntenklassement geeft eerst het aantal ritzeges de doorslag, vervolgens het aantal gewonnen tussensprints en tenslotte de positie van de betreffende renners in het algemeen klassement.

Vlakke etappes (etappes 3, 4, 7, 11, 19 en 21 )

Aan de finish: 50 – 30 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Heuvelachtige etappes (etappes 1, 2, 8, 10, 12 en 18)

Aan de finish: 30 – 25 – 22 – 19 – 17 – 15 – 13 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Bergetappes en tijdritten (etappes 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 en 20 )

Aan de finish: 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Tussensprints (elke etappe, behalve tijdritten)

Bij de tussensprint: 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Favorieten

De grote favoriet voor de groene trui is dit jaar Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck won vorig jaar nog twee etappes in de Tour de France en werd tweede in het puntenklassement. Dit jaar heeft hij laten vallen dat de groene trui een doel is. Philipsen is in ieder geval de geknipte man om voor het groen te gaan. De Limburger is een van de snelste renners én hij beschikt over de nodige capaciteiten om heel wat lastige ritten te overleven en zo ook daar punten te scoren.

“Voorlopig is het geen hoofddoel, maar dat kan het nog worden. Als Wout van Aert er zijn zinnen op zet, wordt het moeilijk: van alle snelle mannen raakt hij het vlotst over de bergen. Alleen: hij heeft al een paar keer aangegeven dat het groen dit jaar geen hoofddoel voor hem is. Als dat zo is, nemen mijn kansen toe”, vertelde Philipsen onlangs aan Humo. Het brengt ons bij de tweede favoriet voor de groene trui.

Wout van Aert won vorig jaar met gigantische voorsprong het klassement voor de beste sprinters. Dit jaar heeft hij echter meermaals aangegeven niet voor de tweede keer voor de groene trui te gaan. Als Van Aert iets zegt, is het meestal ook zo. Maar toch houden we een slag om de arm. Stel dat Van Aert een aantal etappes wint, wat zeker geen ondenkbaar scenario is, zal de Belg van Jumbo-Visma automatisch in de top van het puntenklassement komen. Wat doet hij dan? Daarom zien we hem nog steeds als een van de voornaamste kandidaten voor groen.

Trek-Segafredo zal zich naar alle waarschijnlijkheid ook mengen in de strijd voor het puntenklassement. Met name Mads Pedersen zal dat doen. De Deen reed vorig jaar vier keer top-10 in de Tour en wist ook een etappe mee naar huis te nemen. Dat deed hij vanuit de vroege vlucht. Daar zit ook meteen de sterkte van Pedersen. De ex-wereldkampioen is zeer snel aan de meet en kan zich succesvol mengen in massasprints, maar kan het ook op een eerder heuvelachtig terrein. Als Pedersen zich zal mengen, is hij misschien wel de grootste concurrent voor Philipsen.

Biniam Girmay zou ook wel eens dichtbij de groene trui kunnen komen. De renner van Intermarché-Circus-Wanty had wat tijd nodig om in vorm te geraken in 2023, maar die vorm lijkt er nu wel helemaal te zijn. Dat bewees hij in de Ronde van Zwitserland door een vlakke etappe met bravoure op zijn naam te schrijven. Girmay zijn grootste troef is dat ook hij punten zal kunnen scoren in etappes die heel wat heuvels met zich meebrengen.

Vervolgens komen we terecht bij de echte pure sprinters. Fabio Jakobsen lijkt net op tijd in vorm te zijn voor de Tour de France. De Nederlander van Soudal Quick-Step won twee ritten in de Baloise Belgium Tour en gaat in de aanstaande Ronde van Frankrijk op zoek naar een tweede ritzege in de belangrijkste grote ronde. Jakobsen zal dankzij een aantal goede noteringen in massasprints zeker hoog staan in het puntenklassement, maar zal wel werk moeten maken van het scoren van punten op andere momenten.

Dylan Groenewegen lijkt ook toe te werken naar zijn beste niveau. In het Critérium du Dauphiné leek hij te werken aan zijn klimmersbenen en in de Ronde van Slovenië won hij ogenschijnlijk gemakkelijk twee etappes. Mengt hij zich in de strijd? Dat vragen we ons ook af bij renners als Caleb Ewan (Lotto Dstny) en Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). Ewan blijft echter wat sukkelen de laatste tijd, Cavendish rijdt ook minder goed rond na de Giro. Beide renners kunnen zeker een etappe winnen, maar zullen waarschijnlijk tekort komen voor groen.

Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) en Sam Welsford (Team DSM) maken beiden hun debuut in de Ronde van Frankrijk. De twee snelle renners kunnen in de buurt komen van een ritzege, maar het is eerder onwaarschijnlijk dat ze drie weken lang zullen meedoen voor de punten. Hetzelfde geldt voor Bryan Coquard (Cofidis). De Franse hoop in de sprints kan wel wat heuvels overleven, maar is vaak net niet snel genoeg aan de streep om victorie te kraaien.

We noemen nog een aantal belangrijke outsiders. De Tour heeft dit jaar bijzonder veel lastige etappes en het is dan ook niet ondenkbaar dat de klassementsrenners vaak een gooi zullen doen naar de ritzege. Vorig jaar werden ze al respectievelijk derde en zevende in het puntenklassement, dus schrijf ook Tadej Pogacar (UAE Emirates) en Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) niet af voor groen. Julian Alaphilippe(Soudal Quick-Step) is ook zo iemand die in verschillende etappes kan gaan meedoen voor de zege.

En wat met Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en Christophe Laporte (Jumbo-Visma)? Ook zij zullen in heel wat etappes bij de eerste renners eindigen en zo misschien wel in een gunstige positie terechtkomen. Van der Poel heeft met Philipsen echter al een ploegmaat die voor groen gaat. Laporte is wel een optie, maar hij moet de vrijheid krijgen van zijn ploeg. Tot slot nog een paar namen: Alexander Kristoff (Uno-X), Peter Sagan (TotalEnergies), Fred Wright, Pello Bilbao (beiden Bahrain-Victorious), Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), David Gaudu (Groupama-FDJ) en Magnus Cort (EF Education-EasyPost) kunnen ook verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Wout van Aert, Mads Pedersen

** Biniam Girmay, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard

* Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Julian Alaphilippe, Christophe Laporte

Tour de France 2023: Alle deelnemers op een rij Lees ook:

Tour de France 2023: Voorbeschouwing op het parcours – Van Bilbao naar Parijs Lees ook:

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing favorieten bergklassement – Aanvallers tegen topfavorieten