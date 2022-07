Tour 2022: Wout van Aert niet meer in te halen in strijd om groene trui

De eindzege in het puntenklassement van de Tour de France kan Wout van Aert theoretisch gezien niet meer ontgaan. Mits hij de finish op de Champs-Élysées haalt, mag hij de laatste groene trui mee naar huis nemen. Van Aert verzekerde zich van de winst in het nevenklassement door in de zeventiende etappe punten te sprokkelen bij de tussensprint.

Van Aert begon de dag met 399 punten, 217 meer dan Tadej Pogačar, zijn naaste belager. In de vijf etappes die op dat moment nog resteerden, waren in totaal 240 punten te pakken.

Omdat Van Aert 17 punten meesnoepte bij de tussensprint na 33 kilometer, terwijl Pogačar dat niet deed, kan laatstgenoemde de alleskunner van Jumbo-Visma niet meer inhalen. Jasper Philipsen, die de tussensprint won, is de nieuwe nummer twee met 196 punten.

Van Aert heeft momenteel een puntentotaal van 416 punten. Ter vergelijking: vorig jaar won Mark Cavendish het groen met 337 punten.

Uiteraard moet Van Aert de komende dagen nog wel tot een goed einde brengen. Alleen als hij elke etappe (binnen de tijdslimiet) weet te finishen, krijgt hij komende zondag de uiteindelijke groene trui uitgereikt in Parijs.