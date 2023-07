Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 9 met finish op Puy de Dôme – Historisch duel tussen Pogacar en Vingegaard?

Vijfendertig jaar. Zolang hebben we moeten wachten, maar op zondag 9 juli 2023 is het dan zover: de Puy de Dôme keert terug in de Tour de France. Zonder publiek weliswaar, maar dat mag de pret niet drukken. De rit met finish op de uitgedoofde vulkaan belooft vuurwerk. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

In 1964 vochten Raymond Poulidor en Jacques Anquetil een legendarisch duel uit op de vulkaan en in 1975 kreeg Eddy Merckx een klap van een toeschouwer, vol in zijn lever. De laatste keer dat de Tour bovenkwam op de grote lavakoepel was in 1988, toen de Deen Johnny Weltz de rit won en Pedro Delgado zijn eindzege veiligstelde.

Na 1988 was een aankomst op de berg – met zijn smalle weg en beperkte ruimte op de top – niet meer mogelijk. De Tour was te groot geworden, klonk het. Maar nu heeft de Tourorganisatie toch een mogelijkheid gevonden om de Puy de Dôme terug te laten keren.

Vandaag is het opletten op Romain Bardet. De Fransman groeide dicht bij de berg op en heeft een bijzondere band met de vulkaan. “Het wordt magisch, denk ik. Ik heb moeite om dit te beseffen. Nooit had ik gedacht dat ik dit nog zou meemaken in mijn carrière.”

De negende etappe van de Ronde van Frankrijk gaat van start in Saint-Leonard-de-Noblat, het dorp dat onlosmakelijk verbonden is met misschien wel de grootste Franse publiekslieveling ooit: Raymond Poulidor. De openingsfase van de rit is vrijwel volledig vlak. Pas na vijfentwintig van de in totaal 184 kilometer moet er wat geklommen worden. De Côte du Lac de Vassivière (4,4 kilometer aan 4,0% procent) vormt een ideale gelegenheid voor een vluchtgroep om weg te rijden.

Later in de rit volgen nog wat côtes. De Côte de Felletin (2,1 kilometer aan 5,2%), de Côte de Pontcharraud (1,8 kilometer aan 4,6%) en de Côte de Pontamur (3,3 kilometer aan 5,3%). Opwarmertjes, want deze dag draait natuurlijk volledig om de Puy de Dôme. Deze beroemde beklimming begint in Clermont-Ferrand, waar de Tour de France Femmes precies twee weken later zal beginnen.

Wat staat de mannen precies te wachten? Is de Puy de Dôme inderdaad zo’n monster of is dit alleen maar legendevorming? De cijfers zeggen dat eerste. De laatste vijf kilometer van deze berg, die stijgen aan ruim elf procent. Afzien tot en met. En hoewel dit deel – terecht – het meest fameus is, begint de ellende feitelijk al een stuk eerder. In totaal duurt de klim naar 1453 meter hoogte boven zeeniveau namelijk 13,9 kilometer. Het gemiddelde stijgingspercentage over deze afstand is 7,7 procent. Dat we na al die jaren een enorme uitbarsting mogen verwachten, lijkt duidelijk.

Zondag 9 juli, etappe 9: Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme

Officieuze start: 13:30 uur

Officiële start: 13:45 uur

Finish: tussen 18:05 uur en 18:35 uur

Afstand: 182 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Lac de Vassivière: tussen 14.25 en 14.35

Passage Côte de Felletin: tussen 15.35 en 15.45

Passage Côte de Pontcharraud: tussen 15.45 en 16.00

Passage Côte de Pontaumur: tussen 16.45 en 17.05

Passage Puy du Dôme: tussen 18.00 en 18.35

Favorieten

Raymond Poulidor vs. Jacques Anquetil in 1964 en Eddy Merckx vs. Bernard Thévenet in 1975. Krijgen we daar in 2023 Jonas Vingegaard vs. Tadej Pogacar bij? Zonder twijfel zijn de Deen en de Sloveen de twee beste klimmers in deze Tour de France. Vingegaard en Pogacar zijn aan elkaar gewaagd, zo bleek al in de etappes naar Laruns en Cauterets. De ene keer was Vingegaard beter, de andere keer Pogacar.

Het is gissen wie van de twee zondag op de Puy de Dôme de ander een leverstoot gaat geven, maar wat we wel weten is dat Pogacar op dit moment in de ronde meer belang heeft bij een etappezege. Pogacar heeft de bonificatieseconden nodig. Daarom is het aannemelijk dat niet Jumbo-Visma, maar UAE Emirates zondag het peloton zal aanvoeren in de rit naar de vulkaan. En kunnen we zeker een aanval van Pogacar verwachten op de Puy de Dôme.

De vraag is of die aanval dan om de ritzege gaat zijn. Er moet gezegd worden dat de aanloop naar de HC-beklimming namelijk redelijk vlak is. Dat helpt een grote vlucht in de hand. En is UAE Emirates dan bereid om de achterstand binnen de perken te houden? Dat is nog maar de vraag.

In dat geval zijn er een hoop renners die zullen dromen van de ritzege op de vulkaan. De bekendste dromer: Romain Bardet . Dat Bardet een bijzondere band met de vulkaan heeft, mag bekend zijn. In diverse media sprak hij zich er de afgelopen dagen al over uit. De renner van Team dsm-firmenich zal zondag alles geven om te mogen winnen op de vulkaan.

Wat zijn beste kansen zijn? Door mee te schuiven in een vroege vlucht. De Fransman staat maar op 4 minuten en 43 seconden van Vingegaard in het algemeen klassement, maar ga er niet vanuit dat Jumbo-Visma het gat op de Fransman zal willen dichtrijden als hij eenmaal in een vlucht zit. Daarvoor zijn Pogacar en Vingegaard te nauw met elkaar verstrengeld in de strijd om het algemeen klassement. Als Bardet meezit, gaat hij serieus kans maken.

Ook andere Franse renners zullen hopen op dagsucces op deze statige klim. We denken meteen aan Thibaut Pinot , die al vierde werd in de openingsrit naar Bilbao en zich daarna vooral rustig hield. Zou hij gespaard hebben voor vandaag? Bij de concurrerende Franse ploegen AG2R Citroën en Cofidis is het uitkijken naar respectievelijk de Oostenrijker Felix Gall , die in de rit naar Laruns een uitstekende indruk achterliet en derde werd, en Guillaume Martin en Victor Lafay bij Cofidis.

Verder wordt het interessant om te zien wat Giulio Ciccone en Tobias Halland Johannessen kunnen op de vulkaan. Ciccone was al ijzersterk op de Col de Marie Blanque. Hij moest alleen Jai Hindley, die niet opnieuw de ruimte zal krijgen van het peloton, voor zich laten gaan. De loeisteile slotkilometers van de Puy de Dôme liggen de explosieve Ciccone goed en dus is hij een van de topkandidaten om vanuit de vroege vlucht deze rit te winnen. Idem voor Johannessen. Hij eindigde als derde in Cauterets, achter Pogacar en Vingegaard. Niet heel veel renners gingen de jonge Noor in het verleden voor, op het podium eindigen met de Deen en de Sloveen.

Afgaande op de vorige bergritten kijken we ook naar Daniel Félipe Martinez . De Colombiaan van INEOS Grenadiers hoeft zich niet meer te bekommeren om een goed klassement en zal dus alle ruimte krijgen. In Laruns eindigde hij als vijfde renner uit de vroege vlucht: hij werd zevende. Naar mate de Tour vordert, zal Martinez beter en beter worden. En de Puy de Dôme moet de Colombiaan nog iets beter liggen.

Datzelfde geldt voor Jack Haig en Emanuel Buchmann, al is het bij die laatste coureur de vraag of hij bij Hindley moet blijven. Haig hoeft zich niet meer druk te maken om een klassement en hij bewees al prima in vorm te zijn. Met een vijfde plaats in de Dauphiné kwam hij naar de Tour toe, waar hij zich al liet gelden in de rit naar Laruns.

We hebben nog lang niet alle namen benoemd. Als er een vroege vlucht wegrijdt, kan het altijd gek lopen. Zo kon Michal Kwiatkowski ineens lang mee in de rit naar Cauterets, zagen we Clément Berthet een goede beurt draaien op de Col de Marie Blanque en is Neilson Powless al dagen een zekerheidje voor de vlucht. Als we dan toch nog iemand willen benoemen, dan Mattias Skjelmose . De Deen verloor onderweg naar Cauterets een goed klassement door een mindere dag, maar is nochtans goed in vorm. Tussen de klassementsrenners eindigde hij in Laruns als vijfde. Ook in het Baskische openingsweekend zat hij er goed bij.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard, Romain Bardet

** Felix Gall, Giulio Ciccone, Thibaut Pinot

* Tobias Halland Johannessen, Daniel Félipe Martinez, Jack Haig, Mattias Skjelmose

Weer en TV

Het wordt zondag warm in de Auvergne, voorspelt Weeronline.nl. Tijdens de etappe blijft het droog, schijnt de zon en ligt de temperatuur op 32 graden Celsius. Zweten zullen de renners dus. De wind komt met windkracht drie uit het westen.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Zondag kun je vanaf 13.45 uur inschakelen bij NOS en Sporza. Eurosport is er om 13.00 uur al bij. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.