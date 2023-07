Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 18 naar Bourg-en-Bresse – Pikken de sprinters er nog eentje mee?

De slotweek van de Tour de France staat bol van het klimwerk in de Alpen. Toch is niet elke dag er eentje voor de klassementsmannen en de aanvallers met klimbenen. Ook de sprinters kunnen hun gram halen in de slotweek, maar de aanvallers liggen op de loer. Aanvallers of sprinters in rit achttien? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De achttiende etappe gaat van start in Moûtiers, een plek die de renners ook in de koninginnenrit passeerden. Het dorpje telt ruim vierduizend inwoners en ligt in de Isère-vallei. De gelijknamige rivier stroomt dwars door het dorp, waar nog een uit 1785 stammende brug overheen loopt. De naam Moûtiers is afgeleid van Monasterium, zoals het dorpje in de Middeleeuwen heette. Dat slaat terug op het bisschoppelijk paleis dat deze plek rijk is. In de Sint-Pieterskathedraal zijn er zelfs delen bewaard gebleven uit de middeleeuwen.

Religie is dan ook nauw verbonden aan Moûtiers. In 1225 werd hier Pierre de Tarantaise (de streek rond Moûtiers heet nog altijd Tarentaise) geboren. Hij was van 21 januari 1276 tot aan zijn dood op 22 juni van datzelfde jaar, beter bekend als Paus Innocentius V.

Moûtiers was slechts twee keer eerder startplaats van een etappe. In 1973 verbleekte Luis Ocaña vanuit deze plek de rest van het veld. De Spaanse geletruidrager reed de nummer vier in de uitslag Bernard Thévenet op zeven minuten, terwijl Joop Zoetemelk als zesde op meer dan twintig minuten van Ocaña binnenkwam. Na acht etappes was die Tour al beslist. Ook in 1994 was deze plek het vertrek van een loodzware bergrit. Toen won Piotr Ugrumov uit Letland, voor geletruidrager Miguel Indurain en Richard Virenque. Ugrumov werd tweede in het eindklassement achter de Spanjaard en voor wijlen Marco Pantani. Moûtiers ligt de Spanjaarden dus.

Dit keer zal de rit echter anders verlopen. De finish is namelijk in Bourg-en-Bresse. Deze plek was twee keer eerder aankomstplaats en kende toen Thor Hushovd (2002) en Tom Boonen (2007) als winnaars. In 2020 ging er ook een rit van start, die later op de dag Søren Kragh Andersen als laureaat kreeg. De plek kent een aantal bijzondere bezienswaardigheden, waarvan we er twee uitlichten. In de buitenwijk Brou ligt het voormalig Koninklijk klooster van Brou met de Nicolaas van Tolentijnkerk uit de zestiende eeuw, dat vele kunstwerken bevat. Daarnaast werd in 1782 het Hôtel-Dieu gebouwd, dat tot 1984 het stadsziekenhuis herbergde. Nu is het een apothekersmuseum. Ook werd in deze plaats Frankrijks meest succesvolle baanwielrenner Daniel Morelon geboren.

Hoewel de renners zich nog altijd aan de voet van de Alpen begeven, telt deze etappe slechts twee hellingen van de vierde categorie: de Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km aan 4,1%) en de Côte de Boissieu (2,4 km aan 4,7%). Naast deze twee obstakels passeert het peloton nog drie niet-gecategoriseerde beklimmingen.

Onderweg passeren de renners ook nog plekken als Albertville (waar de Olympische Winterspelen van 1992 waren) en Chambéry (de thuishaven van AG2R Citroën). In de streek die ook bekendstaat vanwege haar pluimvee, zullen de sprinters er als de kippen bij zijn voor winst. Toch verwachten we ook rasaanvaller Pierre-Luc Périchon (Cofidis). Hij is hier geboren en dus de régional de l’étape. De laatste kilometer gaat overigens in een rechte lijn op de finishlijn af.

Donderdag 20 juli, etappe 18: Moûtiers – Bourg-en-Bresse

Officieuze start: 13:05 uur

Officiële start: 13:35 uur

Finish: tussen 17:30 uur en 17:55 uur

Afstand: 185 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Chambéry-le-Haut: tussen 14.50 en 15.05

Passage Côte de Boissieu: tussen 15.45 en 16.05

Tussensprint Saint-Rambert-en-Bugey: tussen 16.25 en 16.40

Favorieten

Na de individuele tijdrit naar Combloux en de loodzware bergrit naar de Col de la Loze, volgt er voor de klassementsrenners donderdag normaal gesproken een halve snipperdag. Voor de (nog overgebleven) rappe mannen in het peloton is de achttiende etappe naar Bourg-en-Bresse dan weer een uitgelezen kans om nog eens voor de zege te sprinten. De snelheidsduivels hebben de voorbije dagen flink afgezien in de Alpen, alleen al voor deze toch wel aantrekkelijke sprintkans.

Alleen: we zijn inmiddels aanbeland in de derde week van de Ronde van Frankrijk. En dan liggen de verhoudingen toch nog net even iets anders. In de eerste week zijn de renners nog fris, en is het voor de sprintersteams in een ‘vlakke’ etappe normaal gesproken een koud kunstje om de boel te controleren voor een massasprint. Zo eenvoudig is dat allemaal niet meer in de slotweek. De coureurs zijn afgepeigerd, ploegen gedecimeerd en enkele belangrijke sprinters zijn al naar huis.

We denken aan Mark Cavendish, Caleb Ewan en Fabio Jakobsen. Wat dit betekent? Nou, dat ploegen als Astana Qazaqstan, Lotto Dstny en Soudal Quick-Step donderdag niet zullen aansturen op een sprint, maar het juist over een andere – meer aanvallende boeg – zullen gooien. Twee andere teams lijken dan ook de sleutel in de handen te hebben: Alpecin-Deceuninck en Jayco AlUla. De Belgische formatie heeft met Jasper Philipsen de absolute sprintkoning in huis, de Australische equipe met Dylan Groenewegen een man die ook kan zegevieren mocht de etappe uitdraaien op een sprint.

Als Alpecin-Deceuninck en Jayco AlUla donderdag besluiten om de krachten te bundelen, is een massasprint in de straten van Bourg-en-Bresse een zeer realistisch scenario, en zullen de aanvallers van zeer goeden huize moeten komen om een sprint te ontlopen. Bij een clash tussen de snelste mannen in het peloton, is er maar één grote favoriet: Jasper Philipsen. De Belg is de absolute sprintkoning van deze Ronde van Frankrijk. De ‘Vlam van Ham’ wist in de vijf eerdere Toursprints liefst vier keer aan het langste eind te trekken. Alleen in Limoges moest hij zijn meerdere erkennen in Mads Pedersen, maar dat was wel na een atypische finale.

Philipsen bulkt met andere woorden van het vertrouwen en kan donderdag ook bevrijd koersen, in de wetenschap dat hij al vier overwinningen op zak heeft en zonder ongelukken ook op weg is naar de groene puntentrui. Zien we de groene man, na zeges in Bayonne, Nogaro, Bordeaux en Moulins, ook zegevieren in Bourg-en-Bresse? Dan zal hij wel eerst moeten afrekenen met Dylan Groenewegen. De rappe man van Jayco AlUla is bezig aan een goede Tour, maar staat na zeventien etappes nog wel met lege handen. In de laatste sprint in Moulins was hij tweede, achter Philipsen. Neemt de Amsterdammer donderdag sportieve revanche?

Groenewegen is niet de enige renner die maar wat graag aan de sprintpoten van Philipsen wil zagen. Phil Bauhaus won dan nog wel geen etappe, de rappe Duitser is wel een zeer constante factor in de sprints. De renner van Bahrain Victorious was al tweede, derde, derde en zevende in de voorbije sprintconfrontaties, en is dus zeker een renner om rekening mee te houden. Ook Mads Pedersen mag je nooit uitvlakken in een sprint, zeker niet in de derde week. De oud-wereldkampioen van Lidl-Trek reed een sterke tijdrit en hij is bovendien de enige renner die Philipsen in deze Tour al op een sprintnederlaag wist te trakteren.

Voor Wout van Aert begint de tijd inmiddels te dringen. De Belgische alleskunner jaagt al meer dan twee weken op een etappezege, was er ook enkele keren dichtbij, maar voorlopig is het – op persoonlijk vlak – een Tour van ‘net niet’ voor de renner van Jumbo-Visma. Van Aert krijgt donderdag echter weer een kans op succes. De 28-jarige coureur kwam in de voorbije sprints niet verder dan een derde plaats, maar is naar eigen zeggen wel tevreden over zijn snelheid en heeft het voordeel van zijn fenomenale herstelvermogen. Een sprint in de eerste week is niet te vergelijken met een sprint in de derde week. En dat is goed nieuws voor Van Aert.

Andere renners om in de gaten te houden, mocht de achttiende etappe ‘gewoon’ uitdraaien op een sprint, zijn Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Bryan Coquard (Cofidis), Alexander Kristoff (Uno-X), Peter Sagan (TotalEnergies), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic), Sam Welsford (Team DSM), Jetse Bol (Astana Qazaqstan) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de namen die we net hebben opgesomd, buiten Girmay, nagenoeg kansloos zijn voor de overwinning. Een ereplaats zit er zeker in, maar Philipsen en co. vloeren voor de zege?

En wat als we nu geen (massa)sprint krijgen in Bourg-en-Bresse? Wie schuiven we dan naar voren? We moeten de vraag stellen: er zijn namelijk genoeg teams die een sprint willen ontlopen. Groupama-FDJ, EF Education-EasyPost, Soudal Quick-Step, AG2R Citroën, Lotto Dstny, Arkéa-Samsic… De ploegen zonder ritwinst, zijn niet op één hand te tellen. Deze teams zullen het over een andere, aanvallende boeg, moeten gooien. We verwachten dan ook een hevig gevecht bij de start, om maar in de vlucht van de dag te komen. En mocht er na verloop van tijd een zeer sterke kopgroep wegrijden, is het maar de vraag of we een massasprint zullen krijgen.

In dat geval komen renners als Magnus Cort en Kasper Asgreen bovendrijven. Sterke renners die de hele dag kunnen brommeren, maar ook een finale in de benen hebben. Cort mag zich inmiddels wel een specialist noemen in het afronden van sterke ontsnappingen, maar ook Asgreen beschikt over de kwaliteiten om dit te doen. We denken ook aan sterke beren als Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Rémi Cavagna en Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Nils Politt (BORA-hansgrohe).

Een wellicht ietwat verrassende naam die we graag naar voren schuiven: Alex Kirsch. De Luxemburger staat nu niet meteen te boek als een veelwinnaar, maar is wel een echte hardrijder en is bovendien ook nog eens bijzoneer snel aan de meet. Dat liet de renner van Lidl-Trek in de voorbije Giro d’Italia nog zien, door in de slotrit in Rome naar een knappe tweede plaats te sprinten achter de toen ongenaakbare Mark Cavendish. De 31-jarige Kirsch rijdt zich normaal het snot voor de ogen voor zijn sprintkopman Mads Pedersen, maar misschien krijgt hij donderdag – op weg naar Bourg-en-Bresse – wel een vrijbrief om voor eigen rekening te rijden.

Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Nelson Oliveira (Movistar), Nils Eekhoff (Team DSM), Krists Neilands en Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Jonas Abrahamsen, Rasmus Tiller en Søren Wærenskjold (Uno-X) en Edvald Boasson Hagen en Anthony Turgis (TotalEnergies) zullen ook hopen op een vrije rol op weg naar Bourg-en-Bresse.

En wat doen we, tot slot, met Mathieu van der Poel? De Nederlander van Alpecin-Deceuninck is normaal gesproken de laatste man in de sprinttrein van zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen, maar de ploeg kan MVDP ook meesturen in een sterke ontsnapping, om zo de andere (sprint)teams uit hun kot te lokken. En als Van der Poel dan eenmaal meezit in de kopgroep, is hij meteen een van de grote kanshebbers voor de overwinning.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus

** Wout van Aert, Mads Pedersen, Biniam Girmay

* Magnus Cort, Kasper Asgreen, Alex Kirsch, Mathieu van der Poel

Weer en TV

Het wordt ook donderdag weer aangenaam koersweer, al is het ook wel zweten geblazen. Het blijft de hele dag droog en de zon zal zich veel laten zien. In de middaguren stijgt de temperatuur tot goed dertig graden Celsius. De wind (2 Beaufort) komt uit het noorden.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.