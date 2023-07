Tour 2023: Wout van Aert verlaat de ronde voor geboorte tweede kind

Breaking

Wout van Aert zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de achttiende etappe van de Tour de France. Zijn vrouw Sarah staat op het punt van bevallen en dus trekt de Belg van Jumbo-Visma – met nog vier etappes te gaan – naar huis.

Van Aert liet voor de start van de Ronde van Frankrijk al weten dat hij de ronde zou verlaten, mocht zijn vrouw Sarah De Bie tijdens de drieweekse ronde bevallen van hun tweede kindje. “Ik houd er rekening mee dat ik in de Tour elk moment naar huis kan gaan. Ik wil de geboorte van ons kindje absoluut niet missen.” Zijn vrouw staat nu ook op het punt van bevallen en dus zal de 28-jarige coureur vandaag geen rugnummer meer opspelden in de Tour.

“Zoals iedereen weet, is Sarah zwanger. Het begint een beetje te dringen thuis”, laat Van Aert weten in een videoboodschap. “In overleg met de ploeg hebben we besloten dat mijn plaats nu thuis is. Sarah is de afgelopen weken natuurlijk meerdere keren onderzocht door de dokter en daaruit bleek wel dat de geboorte eraan zit te komen. Daarom hebben we de beslissing genomen.”

“Het is een raar gevoel, maar geen dilemma”, zo omschrijft Van Aert de hele situatie. “Het was een eenvoudige beslissing, omdat ik altijd voor mezelf voor ogen heb gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze me nodig had. Die tijd is nu gekomen. Ik heb het woensdagavond kunnen vertellen aan de ploeg en het deed deugd dat iedereen begrip had voor mijn beslissing.”

🇫🇷 #TDF2023 @WoutvanAert has left the Tour de France to be with his wife Sarah who will give birth to their second child soon. More in the interview recorded yesterday morning. 🎥 pic.twitter.com/WWA7uoCVz4 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 20, 2023

Dubbel gevoel

Van Aert zal wellicht met gemengde gevoelens terugkijken op zijn Ronde van Frankrijk. De alleskunner was ook deze Tour weer zeer belangrijk in dienst van de ploeg en kopman Jonas Vingegaard, die op weg lijkt naar zijn tweede opeenvolgende eindzege. Van Aert had zelf echter ook de ambitie om een etappe te winnen, maar verlaat de Tour met lege handen. De Belg was er wel een paar keer dicht bij: hij reed naar zeven top 10-noteringen en finishte zelfs vier keer bij de eerste drie.

“Ik had de benen om een rit te winnen, maar het is er niet van gekomen. Dat geeft wel een dubbel gevoel, maar het gevoel waarmee ik rondreed was wel heel erg goed. Ik kreeg veel moraal van de doelen die we vooraf hadden opgesteld. Ik zal deze editie echter vooral herinneren als de Tour waarin ik elke dag naar huis belde”, doelt Van Aert op de telefoongesprekken met zijn hoogzwangere vrouw.