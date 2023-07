Tour 2023: Victor Lafay stunt met ritwinst in San Sebastián voor Van Aert en Pogacar

Victor Lafay heeft zondag in San Sebastián verrassend de tweede etappe van de Tour de France 2023 gewonnen. Na een heuvelachtige etappe van bijna 209 kilometer door Baskenland, met de Jaizkibel in volle finale, was de Fransman van Cofidis als eerste aan de streep na een late aanval vanuit een uitgedund peloton. Jumbo-Visma liet zich verrassen en zag Wout van Aert stranden op het wiel van Lafay. Tadej Pogačar werd derde.

Met Adam Yates in de gele trui, Simon Yates als gelegenheidsdrager van het groen, Neilson Powless in de bollen en Tadej Pogacar in de jongerentrui vertrokken de renners in Vitoria-Gasteiz aan de tweede etappe van de Tour de France 2023. Opnieuw stond een lastige heuvelrit op het menu en dus was er veel animo voor de vroege vlucht.

Een eerste grote uitvalspoging werd tenietgedaan door Jumbo-Visma, waarna een drietal aanvallers wel de ruimte kreeg. Bergtruidrager Powless (EF Education-EasyPost) schoof mee in een ontsnapping met hardrijders Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Het peloton ging breeduit en liet de drie wegrijden.

UAE Emirates houdt de controle

Powless, Cavagna en Boasson Hagen kregen al snel een voorsprong die groter was dan de kopgroep van zaterdag ooit kreeg. Het verschil schommelde lang tussen de vier en vijf minuten en werd gecontroleerd door UAE Emirates, de ploeg van klassementsleider Yates.

Bij de tussensprint van de dag was het vooral uitkijken naar de sprinters in het peloton. Daar was het Jasper Philipsen die Sam Welsford en Bryan Coquard voor bleef. De Belg pakte daardoor 13 punten in de strijd om de groene trui. Vooraan was het Powless die op de Côte d’Udana en de Côte d’Aztiria punten pakte voor zijn bergtrui.

In het tweede deel van de rit stonden nog drie gecategoriseerde klimmetjes op het programma, met de Côte d’Alkiza (4,1 km à 6,1%), Côte de Gurutze (2,6 km à 6,1%) en de Jaizkibel (8,1 km à 5,4%) vlak voor de finish. Maar er waren ook ongecategoriseerde heuveltjes waar het peloton flink op een lint getrokken werd, in een fase waarin ook de regen begon te vallen.

Powless is de sterkste vluchter

Op de Alkiza ging het in de kopgroep te hard voor Cavagna, die Powless en Boasson Hagen moest laten gaan. Zij verdedigden een voorsprong van anderhalve minuut, maar die liep op omdat het peloton rustig afdaalde in een natte afdaling. Dat gebeurde mede door een schuiver van UAE Emirates-helper Matteo Trentin, die niet meer terugkeerde in het peloton.

Daardoor begonnen de twee koplopers met een kleine twee minuten voorsprong aan de Gurutze, maar al snel op die heuvel moest Boasson Hagen afhaken bij Powless. De Amerikaan kon op de top het bergpunt pakken en bracht zijn totaal daardoor op 11 punten. Daarnaast mocht hij stiekem gaan dromen aan de ritzege, omdat hij met een voorgift van 1.25 minuut aan de ruim acht kilometer lange Jaizkibel begon.

Alle klassementsrenners werden vooraan afgezet op de Jaizkibel. Het ging niet voor Mathieu van der Poel zijn, want hij loste aan de voet al meteen uit het peloton, en ook voor Biniam Girmay ging het al te hard. Dat gebeurde onder het tempo van Jumbo-Visma, Jayco AlUla en UAE Emirates. De laatste drie kilometer waren de steilste kilometers en precies daar trok de UAE-trein stevig door.

Pogačar klopt Vingegaard op top Jaizkibel

Voor Wout van Aert leek het even te hard te gaan, omdat Pogačar en Yates er toch echt een strijd der favorieten van wilden maken, maar de Belg van Jumbo-Visma haakte zijn wagonnetje toch nog aan. Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot hadden het zwaarder en moesten wel lossen. Het hoge tempo zorgde er ook voor dat Powless op 19 kilometer van de meet werd ingerekend.

Een dertigtal bleef zo over in het peloton. Zij gingen op de top van de Jaizkibel strijden om bergpunten en om bonificatieseconden (8, 5 en 2 seconden). Simon Yates ging de sprint aan, maar moest het doen met twee tellen, want Pogačar pakte de acht seconden en Vingegaard vijf seconden. De Sloveen had nog zin om in de afdaling door te trekken, maar de Deen zei nee en weigerde mee te draaien.

Daarachter was door de bonificatiesprint de groep in meerdere stukken gebroken, maar in de afdaling troepte alles weer samen achter Pogačar en Vingegaard. Op twaalf kilometer van de meet volgde ook de aansluiting met de twee koplopers. Thuisrijder Pello Bilbao probeerde in de afzink nog te versnellen. Hij had Van Aert in zijn wiel, maar wist toch een gaatje te slaan met de Belg.

Jumbo-Visma laat zich verrassen

De laatste acht kilometers richting San Sebastián waren zo goed als vlak. Jumbo-Visma meldde zich met Wilco Kelderman en Tiesj Benoot op kop van de achtervolgende groep om de Bask in te rekenen. Dat lukte vijf kilometer voor de meet, waarna Duits kampioen Emanuel Buchmann een mislukte poging waagde.

Vlak voor de meet lag nog een korte oplopende strook, waar Tom Pidcock zich uit elkaar trok met Van Aert in zijn wiel. Het viel vervolgens even stil, waar Mattias Skjelmose van probeerde te profiteren. Zijn aanval werd ook gecounterd door Van Aert himself. Alles bleef samen in de laatste kilometer, waardoor het uitkijken was naar de sprint.

Victor Lafay schoot onder de vod van de laatste kilometer weg en sloeg direct een gat, waarna Kelderman en Benoot de sprint moesten aantrekken. Dat gebeurde te laat, waardoor Lafay stuntte met ritwinst. Van Aert won wel de sprint, maar strandde namelijk op het wiel van Lafay en moest genoegen nemen met plek twee. Pogačar was derde en pakte zo nog meer bonificaties mee.

Pogačar nadert Yates in het klassement

In het algemeen klassement blijft Adam Yates aan de leiding na twee dagen. Achter hem zijn Tadej Pogačar en broer Simon Yates door bonificatieseconden een stuk dichterbij gekomen. Zij staan tweede en derde op zes seconden van de leider. Wout van Aert is vijfde op 16 seconden en Jonas Vingegaard zesde op 17 seconden.