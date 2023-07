Tour 2023: Victor Lafay stapt in extremis uit de koers

Victor Lafay heeft de Tour de France verlaten tijdens de laatste kilometers van de twintigste Tourrit. De Cofidis-renner was al een paar dagen aan het afzien, laat zijn ploeg weten op Twitter.

Lafay begon sterk aan de Tour de France, door in San Sebastian de tweede etappe op zijn naam te schrijven. Daarmee hield hij Wout van Aert van zijn tiende Tourritwinst.

Een dag eerder was Lafay ook al zesde geëindigd in de openingsetappe naar Bilbao. In het verdere vervolg van de Tour verdween de 27-jarige Fransman uit beeld. Lafay is de 26e opgever.

Uitvallers

Etappe 1

Etappe 2

2 Richard CARAPAZ (EF EDUCATION - EASYPOST) DNS

Etappe 5

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

Etappe 16

Etappe 17

Etappe 18