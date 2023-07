Tour de France 2023: Medisch bulletin en juryrapport

Overzicht

Dagelijks publiceert de organisatie van de Tour de France na de etappe belangrijke informatie over blessures van renners en uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doet zij in het medisch bulletin en in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle medische updates uit de koers en de uitgedeelde straffen.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Zaterdag 1 juli – Etappe 1

Medisch bulletin

Enric Mas (Movistar) – Blessure aan het rechterschouderblad. Afgevoerd naar het Hospital Universitario de Cruces.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – Blessure aan de linkerknieschijf.

Juryrapport

De ploegen worden eraan herinnerd om de rugnummers aan de buitenkant van de shirts te bevestigen.

Tijdens etappe 2 is bevoorrading toegestaan vanaf kilometer 15 tot 500 meter van de top van de Jaizkibel.

In het kader van de strijd tegen technologische fraude zijn 73 fietsen gecontroleerd, waarvan 9 door middel van de röntgencontrole. Alle fietsen voldeden aan de reglementen van de UCI.

Dit overzicht wordt voorzien van updates.