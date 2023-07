Tour 2023: Verschillen tussen de favorieten na etappe 17 – Vingegaard heerst

Na vijftien etappes was het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar slechts tien seconden, maar van een spannende Tour de France is inmiddels geen sprake meer. Vingegaard ‘profiteerde’ woensdag in de koninginnenrit naar Courchevel van een ineenstorting van Pogacar en heeft nu een straatlengte voorsprong. WielerFlits zet de belangrijkste verschillen in het algemeen klassement op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 17 van de Tour de France

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 67u57m51s

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates) op 7m35s

3. Adam Yates (UAE Emirates) op 10m45s

4. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 12m01s

5. Simon Yates (Jayco AlUla) op 12m19s

6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 12m50s

7. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 13m50s

8. Felix Gall (AG2R Citroën) op 16m11s

9. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 16m49s

10. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 17m57s

11. Guillaume Martin (Cofidis) op 22m53s

12. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 27m26s

13. Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) op 46m57s

14. Chris Harper (Jayco AlUla) op 54m31s

15. Rafal Majka (UAE Emirates) op 55m15s

Uitgevallen klassementsrenners:

Enric Mas (Movistar)

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Romain Bardet (Team DSM)

Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty)

