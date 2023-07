Tour 2023: Verschillen tussen de favorieten na etappe 14 – Verschuivingen achter de Grote Twee

De Tour de France wordt met de dag spannender en spannender. In de bergetappe naar de Col de Joux Plane legde Jumbo-Visma het hele peloton op de pijnbank, maar kopman Jonas Vingegaard kon Tadej Pogačar niet lossen en andersom ook niet. De strijd om plek drie is wel interessant, want nu is Carlos Rodriguez na zijn ritzege geklommen. WielerFlits zet de belangrijkste verschillen in het algemeen klassement op een rij, let vooral op alle tijdsverschillen in en buiten de top-10.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 14 van de Tour de France

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 57u47m28s

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates) op 10s

3. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 4m43s

4. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 4m44s

5. Adam Yates (UAE Emirates) op 5m20s

6. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 8m15s

7. Simon Yates (Jayco AlUla) op 8m32s

8. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 8m51s

9. Felix Gall (AG2R Citroën) op 12m26s

10. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 12m56s

11. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 14m22s

12. Guillaume Martin (Cofidis) op 16m50s

13. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 21m21s

14. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 23m02s

15. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 25m38s

Uitgevallen klassementsrenners:

Enric Mas (Movistar)

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Romain Bardet (Team DSM)

Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty)

