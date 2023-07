Grischa Niermann: “Vingegaard is de morele winnaar, maar Pogacar is ook in supervorm”

Video

Grischa Niermann vindt dat Jonas Vingegaard zich de morele winnaar mag noemen na de Tour de France-etappe naar Morzine. De kopman van Jumbo-Visma behield de gele trui ondanks een aanval van Tadej Pogačar op de Col de Joux Plane en liep door bonificatieseconden zelfs uit in het klassement. “Maar heel veel kunnen we voor die ene seconde ook niet kopen”, is Niermann reëel in gesprek met WielerFlits.

“We wilden de koers hard maken en dat hebben we gedaan. Het gehoopte resultaat was dat Pogačar een kwartier verliest, maar dat is helaas niet gelukt”, zegt de Duitser ploegleider met een knipoog. “Pogačar is in geweldige doen, maar wij ook. Hij is in supervorm en dat levert een strijd op op heel, heel hoog niveau.”

Even moest Vingegaard in de verdediging toen Pogačar aanviel, vier kilometer onder de top van de Joux Plane. “Ik zei dat hij zich moest terugknokken en ik had er hoop in dat het zou lukken. Het is heel knap dat hij dat kan en uiteindelijk met Pogačar over de top gaat”, aldus Niermann na een van de bergetappes die Jumbo-Visma had aangekruist om de concurrentie te ‘slopen’.

“Er komen nog een paar zware ritten en een zware tijdrit aan. Alleen hebben we geen garantie dat Pogačar minder is. Daarom gaan we onze eigen koers rijden”, stelt hij. Door het secondenspel in de top gaan ook de bonificaties tellen. “Het kan zijn dat er nog met minuten gegooid gaat worden als iemand kraakt, maar op dit moment lijkt het erop dat bonificatieseconden heel belangrijk gaan zijn”, erkent Niermann.

‘Comeback Vingegaard was mentale tik naar Pogačar’

Bij Sporza reageerde ook Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen. “Dit was wel een film waard. Het was een prachtige dag voor de wielersport”, doelde hij op het koersverloop en de uiteindelijke tweestrijd tussen Pogačar en Vingegaard in de finale. “We hebben fantastische koers gereden en geprobeerd iedereen af te matten. Het werd een man-tegen-mangevecht, alleen hadden we gehoopt dat we Pogačar konden lossen.”

De demarrage van Pogačar zorgde bij Maassen in de auto niet voor paniek, zegt hij. “Het was voor Jonas knokken, en gelukkig lukte dat. Meter voor meter kwam hij terug. Dat was ook een mentale tik terug naar Pogačar”, vindt hij. “Die twee hebben er een geweldig gevecht van gemaakt, maar ook chapeau voor onze renners. Je hoopt dat Pogačar door al dat werk kraakt, maar dat gebeurde niet.”