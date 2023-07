Tour 2023: Tweede eindzege op rij voor Jonas Vingegaard, Meeus verrast Philipsen in Parijs

Jonas Vingegaard heeft voor de tweede keer op rij de Tour de France gewonnen. De Deen bleef zondag uit de problemen in de slotrit en bezorgde Jumbo-Visma daardoor de tweede eindzege in een grote ronde van 2023. De feestelijke slotetappe naar Parijs werd gekleurd door Tadej Pogačar en uiteindelijk verrassend gewonnen door Jordi Meeus, die Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen voorbleef.

Na de start nabij de olympische wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines volgde een traditioneel beeld voor de slotetappe van de Tour de France. Er werd gelachen, bijgepraat, er werden foto’s gemaakt en champagne gedronken. Victor Campenaerts zette zijn uitverkiezing tot strijdlustigste renner van de Tour in het zonnetje door bij het startschot meteen aan te vallen, maar lang duurde die aanval niet.

Overigens is het voorlopig de laatste keer dat de Ronde van Frankrijk eindigt met een feestelijke etappe naar Parijs. Volgend jaar zorgen de Olympische Spelen in Parijs namelijk voor een historische aanpassing; de Tour finisht in 2024 in Nice. En dan niet met een vlakke rit voor de sprinters, maar met een individuele tijdrit van Monaco naar Nice. Mogelijk gaat de Tour de France dan dus beslist worden op de slotdag.

Ongeveer 70 kilometer voor de finish zette Jumbo-Visma zich dan toch op kop, om op tijd de Champs-Élysées op te draaien. Dat gebeurde rond de klok van 18.30 uur, met de geel-zwarte formatie op de voorposten. Die eerste passage over de finish was het sein dat de koers echt kon beginnen, dus regende het gelijk demarrages.

Tadej Pogačar kleurt finale op Champs-Élysées

In de eerste ronde geraakte niemand weg, maar in de tweede ronde wel. Niemand minder dan Tadej Pogacar koos voor de aanval. De nummer twee van het klassement liet zich nog maar eens zien en kreeg waakhond Nathan Van Hooydonck mee. De Belg liet het meeste werk aan Pogacar, die wel 15 seconden voorsprong pakte op het peloton.

Even later wist een groep met Nils Politt, Michal Kwiatkowski, Mattias Skjelmose, Alberto Bettiol, Yves Lampaert, Fred Wright, Alex Edmondson en Harold Tejada de sprong te maken, maar het peloton zat niet ver en greep ze 30 kilometer voor de meet. Pogacar liet het daar niet bij, want ook bij de volgende uitvalspoging mengde hij zich in de achtergrond.

Frederik Frison, Nelson Oliveira en Simon Clarke hielden nog knap stand. Op een gegeven moment hadden zij 20 seconden voorsprong en daarachter hadden de sprintersploegen de grootste moeite om wat van die achterstand af te rijden. Lichte regenval maakte de finale op de gladde steentjes van de Champs-Élysées nog wat gevaarlijker, waarna besloten werd de tijd op te nemen bij het ingaan van de slotronde.

Op 10 kilometer van de meet werden Frison en co dan toch ingerekend, waarna het wachten was op de aanval van Victor Campenaerts. Die kwam er bij het ingaan van de laatste ronde, maar richtte niets uit. Bettiol en Rémi Cavagna smeten zich nog wel, maar ook hun poging liep op niets uit. Daarna was het aan de sprintersploegen om hun kopmannen goed af te zetten.

Meeus verrast vriend en vijand

Alpecin-Deceuninck had met Mathieu van der Poel de beste lead out voor Jasper Philipsen, maar het was Dylan Groenewegen die als eerste de sprint aanging met Mads Pedersen aan zijn zijde. Philipsen was even ingesloten, maar vond nog de ruimte om erlangs te komen. Dat was echter gerekend buiten de opkomende Jordi Meeus, die vriend en vijand verraste en met een banddikte verschil de ritzege pakte.

Achter Meeus werd Philipsen tweede en Groenewegen derde. Cees Bol zorgde voor nog een Nederlander in de top-5 van de daguitslag.

Twee op rij voor Jonas Vingegaard

De eindoverwinning van Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar op de Champs-Élysées. Hij finishte in het peloton en mocht zich na afloop op het podium melden voor de trofee van de eindwinnaar. Met Tadej Pogačar en Adam Yates stonden twee mannen van UAE Emirates naast hem.

De andere nevenklassementen werden gewonnen door Jasper Philipsen (puntenklassement), Giulio Ciccone (bergklassement) en Pogačar (jongerenklassement). Victor Campenaerts werd verkozen tot meest strijdlustige renner van de Tour en Jumbo-Visma won het ploegenklassement.