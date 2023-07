Tour 2023: Toeschouwer die met telefoon massale val veroorzaakte geïdentificeerd

Vroeg in de vijftiende etappe van de Tour de France was er een massale valpartij. Deze werd veroorzaakt door een toeschouwer, die met zijn smartphone over de hekken hing. Le Parisien schrijft nu dat de persoon in kwestie is geïdentificeerd.

De persoon in kwestie raakte met zijn uitgestrekte arm Sepp Kuss. De klimmer van Jumbo-Visma ging onderuit en nam onder meer Egan Bernal en Nathan Van Hooydonck mee in zijn val. Laatstgenoemde ging na de rit voor onderzoek naar het ziekenhuis, waar geen breuken werden vastgesteld.

De gendarmerie besloot na het voorval een onderzoek te openen en heeft kunnen achterhalen wie de toeschouwer is, meldt Le Parisien. Het gaat om iemand die woonachtig is in de agglomeratie Annecy.

Welke gerechtelijke stappen er eventueel ondernomen zullen worden, is nog niet bekend. Het parket van Annecy heeft aan Le Parisien laten weten dat het afwacht of Kuss een klacht indient. Hierover zal de politie contact opnemen met Jumbo-Visma, klinkt het.

Richard Plugge: “Wat kom je doen? Blijf thuis”

Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, was behoorlijk boos over het incident. Na afloop van de rit stond hij WielerFlits te woord en haalde hij uit naar de veroorzaker. “We moeten kijken wat we daarmee kunnen doen”, zei hij. “Die man – het is een jongen, volgens mij – moet zich maar eens gaan melden en in ieder geval zijn excuses aan gaan bieden. Wat kom je hier doen? Het zijn onze renners, maar ook allemaal andere renners. Er is zoveel schade, bij zoveel teams. Wat kom je doen? Blijf thuis.”

