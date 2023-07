Tour 2023: Massale val nadat toeschouwer Sepp Kuss raakt met smartphone

Opnieuw een grote valpartij in de Tour de France. In het eerste deel van de vijftiende etappe toucheerde een toeschouwer Sepp Kuss, waardoor de Amerikaan onderuit ging. Meerdere renners vielen over hem heen.

Kuss reed aan de rechterkant van de weg, waar een toeschouwer met gestrekte arm over het hek hing en de renners filmde met een smartphone. De klimmer van Jumbo-Visma reed hier tegenaan. Onder meer Egan Bernal en Nathan Van Hooydonck gingen tegen het asfalt. Laatstgenoemde bleef een tijdje liggen, maar kon zijn weg uiteindelijk toch vervolgen. Een groot deel van het peloton werd opgehouden door de val, maar omdat het tempo vooraan werd gedrukt, konden veel renners de aansluiting weer maken.

🚴🇫🇷 | Net als gisteren weer een massale valpartij in het peloton! Iemand uit het publiek lijkt het te veroorzaken… 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/rIsw37SyKY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 16, 2023

