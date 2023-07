Richard Plugge haalt uit naar ‘idioot’ die Kuss omtrekt: “Brengt heel onze tactiek om zeep!”

Video

In de vijftiende etappe in de Tour de France was er een massale valpartij door een toeschouwer die met een smartphone over een hek hing. Richard Plugge, de ploegmanager van Jumbo-Visma, was daar behoorlijk boos over. Hij zag van zijn ploeg onder meer Sepp Kuss en Nathan Van Hooydonck onderuit gaan.

“Het is jammer dat Sepp moest lossen”, zegt Plugge over Kuss, die door de toeschouwer in kwestie een klap kreeg en als eerste tegen de grond ging. “Dat moet hij normaal nooit op zo’n klim als vandaag. Het is jammer dat hij door zo’n toeschouwer eigenlijk van zijn fiets wordt geslagen. Dat is de grootste klap van vandaag: Nathan hard gevallen, Dylan (van Baarle, red.) gevallen, Sepp gevallen. Dat gooit onze tactiek in de war vandaag. We missen Nathan als sterke kracht in de beginfase en Sepp aan het einde.”

“De impact van zo’n klap van een toeschouwer is verschrikkelijk. We moeten kijken wat we daarmee kunnen doen. Die man – het is een jongen, volgens mij – moet zich maar eens gaan melden en in ieder geval zijn excuses aan gaan bieden. Wat kom je hier doen? Het zijn onze renners, maar ook allemaal andere renners. Er is zoveel schade, bij zoveel teams. Wat kom je doen? Blijf thuis.”

Lees ook: Tour 2023: Massale val nadat toeschouwer Sepp Kuss raakt met smartphone

In de strijd om de gele trui gaven Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard elkaar niets toe op de slotklim. “Pogi moet seconden terugwinnen, wij niet. Dus dit is op zich prima. Maar ik had niet de indruk dat hij (Pogacar, red.) heel sterk was vandaag. Waarom Vingegaard dan niet aanvalt? Ik zeg dit na het bekijken van de televisiebeelden, Jonas voelt zijn eigen benen. Hij weet ook hoe Pogacar reageert op alles.”

Lees ook: Tour 2023: Poels klopt Van Aert vanuit vlucht, Pogacar en Vingegaard kunnen elkaar niet lossen