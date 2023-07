Tour 2023: Tadej Pogacar demarreert uit peloton op Champs-Élysées

Een bijzonder beeld op de Champs-Élysées, waar Tadej Pogačar op 48 kilometer van de finish wegreed uit het peloton. De nummer twee van het algemeen klassement en winnaar van het jongerenklassement mengde zich in Parijs in de debatten voor de ontsnapping.

Aan het einde van het eerste rondje op de Champs-Élysées was het plots Pogačar die versnelde. Hij sloeg direct een gat met het peloton, maar kreeg met Nathan Van Hooydonck gelijk een waakhond van Jumbo-Visma met zich mee. De Belg draaide in eerste instantie niet mee met Pogačar. Uiteindelijk strandde de poging op 32 kilometer van de meet.

Het tekent de aanvalsdrang van Pogi in de slotweek van de Tour de France, nadat hij eerder in de week een flinke optater kreeg in de bergetappe over de Col de la Loze. Zaterdag revancheerde hij zich met ritwinst in de Vogezenetappe naar Le Markstein.

🇸🇮 @TamauPogi attacks one final time on this #TDF2023! But @NVHooydonck does not let him go 🇸🇮 @TamauPogi attaque une dernière fois sur ce #TDF2023 ! Alors peut-être ? pic.twitter.com/oA9MOIilhh — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023