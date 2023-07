Tour 2023: Liveblog – Etappe 21 slotrit naar Parijs – Nog een laatste sprint zondag 23 juli 2023 om 08:00

Het Louvre, Palace de Concorde en de Champs-Élysées. De plaatjes zijn u wel bekend. De slotrit van de Tour de France naar Parijs staat vandaag op het programma. De sprinters kunnen op deze iconische plek hun Tour extra glans geven.



De traditionele slotrit naar Parijs start dit jaar uit Saint-Quentin en Yvelines. De finish is traditiegetrouw in Parijs. Voor sprinters is het misschien wel de mooiste zege die ze kunnen boeken. Zeker die van komend jaar, want in 2024 ligt de finish van de Tour eenmalig in het zuidelijk gelegen Nice. Dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen.

Het recept voor de slotrit in de Tour de France is wel bekend. Na een passage aan het wereldberoemde museum Louvre komen de renners voorbij het Palace de la Concorde en rijden ze de Champs-Élysées op. Ze passeren al snel de finishlijn, waarna nog zeven rondes van zes en een halve kilometer wachten.

Mis niets van de laatste etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 16.30 uur

Officiële start: 16.40 uur

Finish: tussen 19.25 uur en 19.50 uur

Afstand: 117,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte du Pavé des Gardes: tussen 17.40 en 17.50

Tussensprint Haut des Chamsps-Élysées: tussen 18.30 en 18.40

