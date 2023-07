Tour 2023: Supporters blijven ook in voorlaatste rit voor opschudding zorgen

De supporters hebben in de 110e Tour de France voor behoorlijk veel opschudding gezorgd en ook in de voorlaatste rit was het helaas weer raak. In de Vogezenrit naar Le Markstein ging Frans kampioen Valentin Madouas onderuit door… een supporter met een Belgische vlag.

Op de beklimming van de Col de Grosse Pierre (3,2 km aan 7,2%) ging het mis. Een Belgische toeschouwer supporterde bijzonder enthousiast met een Belgische vlag, maar bracht zo wel (onopzettelijk) Valentin Madouas ten val. De Fransman – duidelijk not amused – kon zijn weg wel weer vervolgen en kwam als 28ste over de finish.

Het is zeker niet de eerste keer in deze Tour dat supporters voor opschudding zorgen. Zo moest Steff Cras de Tour verlaten na een botsing met een toeschouwer en kwam Lilian Calmejane ten val door een zeer onhandige actie van een fan. Ook ontstond er chaos op de flanken van de Col de Joux Plane en de Col de la Loze door de immense drukte langs de kant van de weg.

Lees ook: Cras haalt na opgave uit naar toeschouwer: “Ik hoop dat je je heel erg schuldig voelt”