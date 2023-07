Cras haalt na opgave uit naar toeschouwer: “Ik hoop dat je je heel erg schuldig voelt”

Steff Cras was bezig aan een goede Tour de France, maar in de achtste etappe kwam er abrupt een einde aan zijn Tourcampagne. De Belg van TotalEnergies ging in de finale namelijk onderuit. De val van Cras werd veroorzaakt door onoplettende toeschouwers. “Door jou moet ik de Tour verlaten!”, haalt een boze Cras uit.

In de finale van de achtste etappe richting Limoges ging het mis voor de 27-jarige Belg. Door een valpartij, waarbij ook Simon Yates en Mikel Landa waren betrokken, moest hij opgeven. De val van Steff Cras werd veroorzaakt door onoplettende toeschouwers. In een tweet laat de Belg weten boos en teleurgesteld te zijn in die specifieke toeschouwers.

De fans zouden minimaal één meter op de weg zijn gaan staan en niet naar achter hebben bewogen. Hierdoor kwamen enkele renners ten val. “Als je als toeschouwer een meter vooruit stapt en niet wil wijken als het peloton afkomt, dan blijf je beter thuis. Je hebt geen respect voor de renners”, spreekt Cras de toeschouwer rechtstreeks aan. “Ik hoop dat je je heel erg schuldig voelt! Door jou moet ik de Tour verlaten.”

Geen breuken

De onfortuinlijke Cras werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar de fysieke schade valt al bij al nog mee. “Steff heeft verschillende kneuzingen aan zijn elleboog en heup, maar gelukkig geen breuken”, heeft zijn Franse werkgever inmiddels laten weten via social media.

De Belgische klimmer was bezig aan een goede Tour de France. De coureur van TotalEnergies stond na zeven etappes dertiende in het algemeen klassement op zes minuten en tien seconden van leider Jonas Vingegaard. De Belg deed zodoende mee met de op voorhand aangewezen favorieten van de Tour.

When a spectator step up more than one meter up the road and don’t move when the peleton arrive than you better stay home. You have no respect for the riders. I hope you feel really guilty! I have to leave @LeTour because of you #TDF2023

— steff cras (@SteffCras) July 8, 2023