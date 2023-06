Tour 2023: Soudal Quick-Step presenteert als laatste ploeg selectie, met Jakobsen en Alaphilippe

Alle selecties voor de Tour de France zijn bekend. Soudal Quick-Step heeft als laatste ploeg het achttal onthuld waarmee het van start zal gaan. Sprinter Fabio Jakobsen is het voornaamste speerpunt binnen de ploeg van Patrick Lefevere.

Voor Jakobsen wordt het zijn tweede Tour. Vorig jaar won de Nederlander, bij zijn debuut, de etappe naar Nyborg. In het seizoen 2023 was hij voorlopig vijf keer aan het feest. Het jaar begon wat stroever, maar in de Baloise Belgium Tour was Jakobsen uitstekend op dreef. Hij won er twee etappes, waarbij hij Tourconcurrent Jasper Philipsen eenmaal klopte in een rechtstreeks duel.

Na een jaar afwezigheid, is ook Julian Alapahilippe er weer bij in de Tour. Juju moest tijdens het Frans kampioenschap nog ziek opgeven, maar is nu toch klaar voor zijn rentree in de Ronde van Frankrijk. Onlangs won hij een etappe in het Critérium du Dauphiné, waar hij als tiende eindigde in het algemeen klassement. Dat was een opsteker voor de Fransman, die zijn oude niveau al anderhalf jaar niet had gehaald.

De Belgische inbreng bij Soudal Quick-Step komt van Yves Lampaert, Tim Declercq en Dries Devenyns. Eerstgenoemde pakte vorig jaar nog het eerste geel door de openingstijdrit in Kopenhagen te winnen. De selectie van Soudal Quick-Step bestaat verder uit Kasper Asgreen, Rémi Cavagna en Michael Mørkøv.

Afwezigen

Casper Pedersen, die hard ten val kwam op het Deens kampioenschap, is er niet bij. Ook Andrea Bagioli, Florian Sénéchal en Mauri Vansevenant, die eerder nog genoemd werden als mogelijke selectieleden, zullen niet afreizen naar Bilbao.

