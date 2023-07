Tour 2023: Schade bij Sepp Kuss valt relatief gezien mee

Dik een uur na de finish van de twintigste etappe kwam Sepp Kuss uit de radiologie-wagen gestapt van organisator ASO. De Amerikaan viel in de afdaling van de Ballon d’Alsace over Carlos Rodríguez heen. Waar de Spanjaard zijn weg terug naar voren wist te knokken, verloor de renner van Jumbo-Visma meer dan twintig minuten.

De 28-jarige klimmer kwam met een bebloed tenue over de finish en meteen daarna werd hij door zijn ploeg afgeleid naar de wagen met radiologie. Daar werden foto’s van hem gemaakt. Na bestudering van de röntgenfoto’s werden er geen breuken geconstateerd. Wel werden de wonden in zijn gezicht gehecht, meldt de ploeg aan WielerFlits. Al bij al valt de schade voor Kuss dus mee.

Na de medische check-up verontschuldigde Kuss zich omdat hij geen reactie kon geven. Hij moest de ploegbus halen voor de lange verplaatsing naar Parijs. Kuss zakte door het tijdsverlies van plek negen naar twaalf in het algemeen klassement. Normaal gesproken was het de bedoeling dat hij ook nog de Vuelta a España gaat rijden. Primož Roglič en Robert Gesink zijn in ieder geval zeker.