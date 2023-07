Tour 2023: Schaafwonden voor Wilco Kelderman, hersenschudding uitvaller Romain Bardet

Wilco Kelderman was een van de betrokken renners bij de valpartij vroeg in etappe 14 van de Tour de France naar Morzine. De Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma kwam er uiteindelijk vanaf met enkele schaafwonden, laat de ploeg weten aan WielerFlits. Later in de rit viel Romain Bardet uit. De kopman van Team dsm-firmenich blijkt een hersenschudding te hebben opgelopen.

“Het is altijd moeilijk om een beslissing te nemen tijdens de rit, maar als er ook maar een beetje twijfel is, dan is er geen discussie. Romain moest voor zijn eigen veiligheid opgeven”, vertelt ploegleider Matt Winston over de gevallen Bardet. Teamarts Laurens Kappelle van Team dsm-firmenich voegde daar nog aan toe: “Hij heeft meerdere schaafwonden aan zijn heup, schouder en knie, en dus een hersenschudding. Hij moet complete rust nemen voor de hem verder behandelen.”

Kelderman kwam er dus goed vanaf, Bardet minder. De Franse klimmer was een van de uiteindelijk zeven uitvallers in deze bergetappe. Drie daarvan moesten stoppen als gevolg van de massale val, die nog even leidde tot een neutralisatie vroeg in de etappe. Onder hen Antonio Pedrero (Movistar), die met drie gebroken ribben de Tour moest verlaten.

