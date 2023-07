Tour 2023: Richard Carapaz niet meer van start door gebroken knieschijf

Voor Richard Carapaz zit de Tour de France er al na één etappe op. De kopman van EF Education-EasyPost kwam in de openingsrit ten val en reed de etappe nog wel uit, maar uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij een breuk had opgelopen in zijn knieschijf. Daardoor zal hij niet starten in de tweede etappe.

Ecuadoriaans kampioen Carapaz was ruim 20 kilometer voor de finish in Bilbao betrokken bij een valpartij in de afdaling van de Côte de Vivero, samen met onder meer Enric Mas. De kopman van Movistar moest met een blessure aan zijn schouderblad gelijk al opgeven. Carapaz ging na enige medische assistentie nog wel verder, maar kwam met veel tijdverlies over de streep.

“Een scan heeft een kleine breuk in zijn linkerknieschijf aangetoond”, meldt de Amerikaanse ploeg in een verklaring. “Hij had ook drie hechtingen nodig om de snee te dichten in dezelfde knie. Richard heeft geen verdere blessures opgelopen en zal terugkeren naar huis om te beginnen met zijn herstel.”

Richard Carapaz will not start stage 2 of the Tour de France after an ultrasound scan revealed a small fracture in his left kneecap. He also needed three stitches to close the cut on the same knee. Richard suffered no other injuries in the crash and will return home to begin his… pic.twitter.com/M2tLI7X0lo — EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 1, 2023