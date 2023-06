Tour 2023: Renners Israel-Premier Tech koersen ook in Frankrijk in speciaal tenue

De renners van Israel-Premier Tech zullen de komende weken in de Tour de France een speciaal tenue dragen. Met een opvallend tricot, dat erg doet denken aan dat van Groupama-FDJ, wil de ploeg Israël verder op de toeristische kaart zetten.

Het ontwerp is geïnspireerd op de Israel National Trail, een wandel- en fietspad dat van Kibbutz Dan in het noorden van het land naar Eilat in het zuiden loopt en de meest exotische landschappen van Israël laat zien. De Trail beslaat meer dan duizend kilometer aan terrein en wordt gemarkeerd door drie strepen. Wit staat voor de berg Hermon in het noorden, blauw voor de kustlijn van Israël en oranje dan weer voor de woestijnvlakten in het zuiden.

“Sinds ik naar Israël ben verhuisd, heb ik de rol van zelfbenoemd ambassadeur van Israël op me genomen”, laat Sylvan Adams, de eigenaar van Israel-Premier Tech, weten in een perscommuniqué. “Ik hoop dat de honderden miljoenen wielerfans die zullen afstemmen op de Tour, ook interesse ontwikkelen voor de Israel National Trail. En dat dit uiteindelijk zal leiden tot een nieuwe toeristische golf. Israël is de bakermat van onze beschaving, een oude maar ook moderne wereld.”

Michael Woods, Guillaume Boivin, Hugo Houle, Corbin Strong, Krists Neilands, Nick Schultz, Simon Clarke en Dylan Teuns zullen de komende weken te zien zijn in het nieuwe tenue. In de voorbije Giro d’Italia reed de ploeg ook al rond in een aangepast tenue.