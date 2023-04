Giro 2023: Israel-Premier Tech met speciaal tenue ter ere van co-sponsor Vini Fantini

Israel-Premier Tech heeft woensdag een speciaal tenue gelanceerd voor de aankomende Giro d’Italia. De ploeg van eigenaar Sylvain Adams wil met een felgekleurd shirt cosponsor Vino Fantini in het zonnetje zetten.

Onder meer Domenico Pozzovivo, Marco Frigo en Mads Würtz Schmidt poseerden al in het nieuwe tenue ter ere van wijnmerk Vini Fantini, afkomstig uit de Abruzzen, waar de 106e editie van de Giro d’Italia van start zal gaan. “Vini Fantini is een belangrijk onderdeel van onze familie. We konden de mogelijkheid om deze samenwerking te vieren, dan ook niet onbenut laten”, laat manager Kjell Carlström weten in een perscommuniqué.

“De finish van de openingstijdrit ligt in Ortona, waar het hoofdkantoor van de Fantini Group ligt. Dat zal een speciaal moment zijn, waardoor we de spotlights gedurende deze Giro graag op onze sponsor zetten”, aldus Carlström.

Israel-Premier Tech moet zijn definitieve selectie voor de Giro d’Italia (6-28 mei) nog met de buitenwereld delen, maar zeker is dat Domenico Pozzovivo zal worden uitgespeeld als kopman voor het algemeen klassement. De 40-jarige Italiaan stond al zestien keer aan de start van de Italiaanse ronde en eindigde maar liefst zeven keer bij de eerste tien. Ook nu mikt Pozzovivo weer op een top 10-klassering. Binnenkort verschijnt op deze site een interview met de Italiaan.