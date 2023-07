Tour 2023: Phil Bauhaus stapt af na moeizame start in koninginnenrit

Voor Phil Bauhaus zit de Tour de France er vroeg in de zeventiende etappe op. De Duitse sprinter van Bahrain Victorious kwam in de openingsfase van de etappe naar Courchevel al in de problemen en reed lange tijd eenzaam voor de bezemwagen uit. Op de Cormet de Roseland stapte hij af.

De 29-jarige Bauhaus was een van de verrassingen van de voorbije sprintetappes in de Tour de France. In de openingsweek werd hij een keer tweede en een keer derde. In de tweede week sprintte hij in Moulins nog een keer naar een derde plaats. Ook behaalde Bauhaus een keer een zevende plek.

Wat er precies aan de hand is met Bauhaus, is nog niet bekend.

Lees ook: Tour de France 2023: De uitvallers