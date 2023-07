Tour 2023: Pechvogel Politt moet drie reservefietsen afwijzen en valt weg uit kopgroep

Een grote teleurstelling voor Nils Politt. De Duitser van BORA-hansgrohe zat in de negentiende etappe van de Tour de France mee met een kansrijke kopgroep, maar brak zijn ketting. Omdat het verschil met het jagende peloton slechts een minuut was en hij zo gauw geen passende reservefiets kon krijgen, viel hij terug bij de achtervolgers.

Het duurde in rit negentien lang voordat er een kopgroep ontstond. Na een kleine zestig kilometer was het dan toch raak en reden negen renners weg. Politt had het gezelschap van Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Matteo Trentin, Jack Haig, Mads Pedersen, Warren Barguil en Georg Zimmermann. Daarachter bleven Uno-X, Israel-Premier Tech en EF Education-EasyPost achtervolgen, maar de aanvallers leken een mooie mogelijkheid te hebben.

Voor Politt zat het avontuur er al snel echter weer op. Zo’n negentig kilometer voor het einde brak hij, na een bocht naar links, zijn ketting. De neutrale wagen van Shimano zat achter de kopgroep, maar Politt kreeg tot drie keer toe een fiets die hem niet paste, dan wel het verkeerde pedaalsysteem had. Toen hij eindelijk weer van het juiste materiaal was voorzien, was het peloton al voorbij geraasd. Na een korte achtervolging, kon de Duitser wel weer de aansluiting maken, maar de kopgroep was gevlogen.

🚴🇫🇷 | Oh nee! Daar gaat het plekje van Politt in de kopgroep. Materiaalpech en vervolgens drie neutrale fietsen waar hij niet vrolijk van wordt… 😤😤 #TDF2023

— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 21, 2023

