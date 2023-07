Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 19 naar Poligny – Kans voor vluchters en avonturiers

Liefhebbers van natuur zullen hun hart ophalen in rit achttien. Die brengt het peloton van de Tour de France namelijk opnieuw in de Jura-regio, bekend van haar vele meren en het vele groen. Wat de koers betreft lijkt dit de laatste kans voor de vluchters om hun ritzege binnen te slepen. Welk parcours zij daarvoor moeten trotseren? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De start in etappe achttien is in het piepkleine dorpje Morains-en-Montagne, waar 2200 inwoners wonen. Deze plek staat al eeuwenlang bekend om haar houtbewerking. Het leverde zelfs de bijnaam Hoofdstad van houten speelgoed op. Sterker nog, Morains-en-Montagne huisvest het Musée du Jouet, een museum dat liefst 16.000 houten speelgoed-objecten telt van over heel de wereld. In 2016 was de eerste en enige keer dat het peloton hier ook startte. Toen won Peter Sagan over de Zwitserse grens in Bern.

Finishplaats Poligny is ongeveer twee keer zo ‘groot’ als de startplek en telt dus een dikke vierduizend inwoners. Het dorp maakt haar debuut in de Tour de France, al is ze wel vaker startplaats in de Tour du Jura. Dat was ook dit jaar het geval; die eendagskoers werd in april gewonnen door het volgende Franse toptalent Kévin Vauquelin. Wie denkt dat Poligny desondanks niets voorstelt, zit goed mis. Naast enkele kastelen, kloosters en torens, kennen we de plek vooral vanwege de Comté-kazen. De Montbeliard- en Simmentaler-koeien geven de harde Franse kaas haar karakteristieke smaak. Sinds 1958 heeft goedgekeurde Comté-kaas het AOC-keurmerk.

Ondanks dat de Jura enkele zeer lastige beklimmingen telt, slaat het peloton die eigenlijk allemaal over. Toch is deze rit geen peulenschil. Het routeboek doet anders vermoeden, met onderweg enkel de Côte du Bois de Lionge (1,9 kilometer aan 5,9%) en de Côte d’Ivory (2,4 kilometer aan 5,8%) als gecategoriseerde obstakels. Maar tijdens deze etappe is het eigenlijk geen meter vlak. Door de lastige, heuvelachtige openingsfase zal hier waarschijnlijk een sterke vlucht wegrijden. Wanneer de juiste mannen daarin zitten, lijkt dit een ideale etappe waarin de vroege vlucht het mag uitvechten voor de dagzege. Avonturiers zijn op het glooiende parcours namelijk in het voordeel, zo diep in de derde week.

Toch mogen ook de sterke sprinters dromen. Na de top van de Ivorenberg is het nog 29,5 kilometer tot aan de streep in Poligny. Hindernissen volgen er daarna niet meer. Wat bovendien ook nog in het voordeel van het peloton spreekt, is dat de laatste bocht op liefst acht kilometer van de streep ligt. Vluchters die niet minutenlang wegrijden, zullen hier altijd in het zicht rijden. Een mikpunt voor het peloton. Wel loopt die kaasrechte finishstrook gemeen op. Timing is key. Mannen als Mathieu van der Poel zullen zich het kaas hier niet van het brood laten eten. Zeker voor de Nederlander (of moeten we zeggen: kaaskop?) lijkt het de laatste reële kans op een ritzege in deze Tour de France.

Vrijdag 21 juli, etappe 19: Moirans-en-Montagne – Poligny

Officieuze start: 13:15 uur

Officiële start: 13:30 uur

Finish: tussen 17:10 uur en 17:35 uur

Afstand: 172,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte du Bois de Lionge: tussen 14.00 en 14.05

Tussensprint Ney: tussen 15.35 en 15.50

Passage Côte d’Ivory: tussen 16.35 en 16.55

Favorieten

In de achttiende rit naar Bourg-en-Bresse hoefden Victor Campenaerts, Kasper Asgreen en Jonas Abrahamsen zich niet bovenmatig in te spannen om in de vroege vlucht te komen. Dat was later op de dag wel anders: met de later overstekende Pascal Eenkhoorn slaagden ze er in de finale ook niet in om de vluchters nog bij te halen. In de rit van vrijdag verwachten we nog meer strijd: voor heel veel renners is dit namelijk de laatste kans om nog iets van de Tour de France te maken. Zaterdag is het woord weer aan de klimmers en zondag volgt de traditionele sprintersrit naar Parijs.

De aanvallers/vluchtspecialisten/baroudeurs in het peloton zullen rit negentien van Moirans-en-Montagne naar Poligny ongetwijfeld met rood hebben omcirkeld in het routeboek. De etappe is zeker niet van de poes. Het routeboek doet anders vermoeden, met onderweg enkel de Côte du Bois de Lionge (1,9 kilometer aan 5,9%) en de Côte d’Ivory (2,4 kilometer aan 5,8%) als gecategoriseerde obstakels. Maar tijdens deze etappe is het eigenlijk geen meter vlak. Er is dus een gerede kans dat een sterke vlucht wegrijdt, en zijn er dan nog ploegen bereid om de boel te controleren voor een (eventuele) sprint?

We geven toch het voordeel aan de vluchters, en dus is het uitkijken naar iemand als Mathieu van der Poel . De Nederlandse krachtpatser was deze Tour al zeer belangrijk als lead out-man van Jasper Philipsen, die al naar vier ritzeges wist te sprinten. Op persoonlijk vlak is het voorlopig een karige Tour voor MVDP, al zijn er wel verzachtende omstandigheden. Er zijn in deze Ronde van Frankrijk maar weinig etappes op het lijf geschreven van de renner van Alpecin-Deceuninck en bovendien kreeg Van der Poel in de tweede week ook nog af te rekenen met een verkoudheid, waardoor hij enkele dagen aan de antibiotica moest.

“Het gaat wel beter, maar ik heb vorige week wel drie dagen antibiotica genomen. Dat is nooit goed voor het lichaam en dat voel ik wel. Normaal gezien zal het wel moeten verbeteren na de rustdagen. Ik denk wel dat het goed is om de Tour uit te rijden. Het is ook niet dat ik ziek ben, maar ik moet nog altijd hoesten en dat is wel vervelend”, liet hij afgelopen dinsdag nog weten na de tijdrit. Hoe voelt Van der Poel zich nu, na bijna drie weken koers en enkele zware Alpenetappes? Wie goed heeft gekeken naar de voorbije ritten, zag een zeer goed klimmende Van der Poel, die zo toch vrij ‘eenvoudig’ de bergen wist te overleven.

Alpecin-Deceuninck heeft met Søren Kragh Andersen overigens nog een tweede ijzer in het vuur. De sterke Deen offerde zich de voorbije weken vooral op in dienst van Philipsen, maar krijgt vrijdag misschien wel de vrijheid om zelf op jacht te gaan naar de overwinning. Kragh Andersen won in het verleden al twee etappes in de Ronde van Frankrijk en weet dus hoe de vork in de steel zit. De 28-jarige coureur kan samen met Van der Poel wel eens een zeer interessant tandem vormen.

Van der Poel lijkt met andere woorden nog over een goed vormpeil te beschikken, en krijgt vrijdag een laatste kans om zelf nog eens voor eigen rekening te rijden in deze Tour. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck kan natuurlijk ook aansturen op een sprint met groene man Philipsen, maar zal die andere kopman geen strobreed in de weg leggen. We noteren de naam met Van der Poel dus met stip, maar er zijn nog veel meer kapers op de kust. We kijken vooral naar de sterke klassiekerspecialisten, naar mannen die op het vlakke een stukje kunnen hardrijden, maar ook een finale in de benen hebben.

Een naam die ons dan al snel te binnenschiet, is die van Matej Mohoric. De Sloveen was deze Tour al meerdere keren in de aanval, was ook derde in de rit naar de Puy de Dôme, maar staat voorlopig nog met lege handen. De renner van Bahrain Victorious zal daarom ook extra gebrand zijn om vrijdag alsnog te scoren. In de Tour van 2021 won hij in de derde week nog een vergelijkbare etappe naar Libourne. Binnen de ploeg van Bahrain Victorious is het eveneens uitkijken naar Fred Wright. De Britse allrounder is altijd een gevaarlijke klant voor dit soort ‘overgangsetappes’, al wacht hij nog wel op die écht grote zege bij de profs.

Op de erelijst van Nils Politt prijkt al wel een zeer mooie overwinning. In de Tour van 2021 kwam hij na een knappe solo als eerste over de streep in de twaalfde etappe naar Nîmes, op een parcours dat toch sterk doet denken aan de rit van aankomende vrijdag. De oersterke Duitser hoef je met andere woorden niks meer uit te leggen. Kan hij vrijdag opnieuw meedoen voor de overwinning? Met de vorm van Politt zit het wel snor: in de koninginnenrit naar de Col de la Loze maakte hij nog een bijzonder sterke indruk en reed hij bergop kilometerslang op kop voor zijn klassementskopman Jai Hindley. Nils Politt, noteren die naam!

Voor jongens als Van der Poel, Mohoric en Politt was er deze Tour nog geen persoonlijk succes, Mads Pedersen kwam daarentegen al wel eens over de streep. De oud-wereldkampioen won na een indrukwekkende machtssprint de achtste etappe naar Limoges. De Deen kan ook vandaag gokken op een sprint, maar heeft natuurlijk ook de kwaliteiten om mee te schuiven in een vlucht en het op een andere, meer aanvallende manier af te maken. Dat bleek vorig jaar nog een uitstekend recept op weg naar Saint-Étienne. De renner van Lidl-Trek heeft het voordeel dat hij in de finale wat meer kan gokken, in de wetenschap dat de buit al binnen is.

Een landgenoot van Pedersen, Magnus Cort, zal ook met interesse naar het routeboek hebben gekeken. De veelzijdige renner van EF Education-EasyPost was in het verleden al vaker succesvol in de derde week van een grote ronde, op allerlei soorten terreinen, op het moment dat veel renners al snakken naar het einde. Alleen: we hebben in deze Tour nog bijzonder weinig gezien van Cort. Kan hij vrijdag dan eindelijk eens echt schitteren, en een gooi doen naar de zege? Verder houden we in een vlucht rekening met Jasper Stuyven, ploeggenoot van Pedersen. De Belg was deze Tour al bijzonder actief, maar krijgt nu ook eens een parcours op zijn maat.

In de eerste zeventien etappes was het kommer en kwel voor Soudal Quick-Step, maar zie nu: in de achttiende rit zorgde Kasper Asgreen voor een bevrijdende overwinning voor de Belgische formatie. De Deen zegevierde na een prangende finale in Bourg-en-Bresse, waardoor we opeens mogen spreken van een geslaagde Tour voor Soudal Quick-Step. Heeft Asgreen nu de smaak te pakken? Ook de rit van vrijdag moet hem zeker liggen, al is twee dagen op rij winnen misschien wel wat veel van het goede. Julian Alaphilippe zal zich ongetwijfeld ook nog willen laten zien. De Fransman is deze Tour een vaste klant in de ontsnapping, maar winnen… Dat zit er voorlopig niet in. Of vindt Alaphilippe op het juiste moment toch nog zijn beste benen?

Mocht de rit uitdraaien op een strijd tussen de vluchters, dan zijn er met Stefan Küng (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Rémi Cavagna, Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), Alex Kirsch (Lidl-Trek), Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Nelson Oliveira (Movistar), Nils Eekhoff (Team DSM), Krists Neilands en Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Victor Campenaerts, Florian Vermeersch (Lotto Dstny), Rasmus Tiller, Søren Wærenskjold (Uno-X), Edvald Boasson Hagen en Anthony Turgis (TotalEnergies) genoeg kanshebbers die we nog niet hebben genoemd.

En de sprinters? De kans dat we in de negentiende etappe t0ch nog een clash krijgen tussen de snelheidsduivels, die is er natuurlijk ook! In dat geval zijn Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) de twee voornaamste kanshebbers. Bryan Coquard (Cofidis), Alexander Kristoff (Uno-X), Peter Sagan (TotalEnergies), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic), Sam Welsford (Team DSM), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Cees Bol (Astana Qazaqstan) zullen zich dan ook smijten in het sprintgeweld.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

***Matej Mohoric, Mads Pedersen

** Nils Politt, Søren Kragh Andersen, Magnus Cort

* Kasper Asgreen, Fred Wright, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen

Weer en TV

Krijgen we een wisselvallige vrijdag qua weersomstandigheden? Zeker in de eerste uren kan er wel eens een regenbui vallen, al lijkt het tegen de klok van 16.00 uur wel weer op te klaren. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de 25 graden Celsius. De wind waait met een kracht van 2 á 3 Beaufort uit het noordoosten.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.