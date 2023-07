Tour 2023: Meer dan drie miljoen kijkers voor slotrit naar Parijs op de NOS

De laatste etappe van de Tour de France is zondag goed bekeken. Meer dan drie miljoen (3.296.000) mensen keken minimaal een minuut aangesloten naar de uitzending van de NOS. Gemiddeld waren 1.506.000 mensen ingeschakeld. Deze cijfers waren goed voor een marktaandeel van 44 procent. Dat blijkt uit informatie van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De etappe met finish op de Champs-Elysées was qua kijkcijfers het hoogtepunt van de derde Tourweek. Zaterdag, in de Vogezenrit naar Le Markstein, keken 2.690.000 mensen minimaal een minuut aaneengesloten naar de uitzending van de NOS. Het gemiddeld lag toen op 941.000. Beide cijfers waren iets lager dan een week eerder, toen de eerste Alpenetappe op het programma stond, naar Morzine.

Op de doordeweekse dagen lagen de kijkcijfers nog wat lager in de slotweek. Tijdens de koninginnenrit van woensdag, over de Col de la Loze, was het gemiddelde bijvoorbeeld 826.000 en het totaal 2.457.000. De door Jonas Vingegaard gewonnen tijdrit (dinsdag) leverde in totaal 2.209.000 kijkers op, terwijl het gemiddelde op 783.000 lag.

Er keken ongeveer evenveel mensen naar de overgangsrit van donderdag, die op naam kwam van Kasper Asgreen. De vrijdagrit naar Poligny kon op de minste interesse rekenen. Hiervoor schakelden in totaal 1.933.000 mensen in. Het gemiddelde aantal kijkers betrof die dag 726.000.

Lees ook: Tour 2023: Bijna drie miljoen kijkers voor tweede Alpenrit op de NOS